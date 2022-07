Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) von "Kauf" auf "Halten" herunter.Unilever verweise in seinem aktuellen Zahlenwerk auf ein herausforderndes erstes Halbjahr, welches von hoher Inflation und schwächerem Wachstum geprägt gewesen sei. Der Konzern habe in H1 einen bereinigten Umsatzanstieg von 8,1% verzeichnet und damit die Prognosen in Höhe von 7,2% übertroffen. Der Anstieg sei vor allem den Preiserhöhungen geschuldet, welche den steigenden Kosten entgegenwirken sollten. Die Gastronomie- und Speiseeis-Sparte habe vor allem in jenen Märkten profitiert, welche nach den Schließungen im Vorjahr wieder geöffnet worden seien, wenngleich der Tourismus noch nicht wieder das Pre-Corona-Niveau erreicht habe. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei um 1,0% gestiegen, einschließlich eines positiven Währungseffekts von 4,9%. Der Hersteller von Dove-Seife und Knorr-Bouillonwürfeln habe das Umsatzwachstum im Jahr 2022 bisher in einer Spanne von 4,5% bis 6,5% gesehen. Mit dem aktuellen Zahlenwerk werde die Prognose über das obere Ende der Spanne revidiert - allerdings ohne konkrete Zahlen zu nennen.Mit Juli sei die Transformation in fünf neue Segmente abgeschlossen worden. Diese seien schlanker aufgebaut und deutlich mehr produktorientiert: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition und Ice Cream. Jede Einheit trage die volle Verantwortung und Rechenschaftspflicht für ihre Strategie, ihr Wachstum und ihren Gewinn auf globaler Ebene. Das Kosteneinsparungspotenzial sei zuletzt mit EUR 600 Mio. auf die kommenden zwei Jahre beziffert worden.Die neue Unternehmensstruktur ändere jedoch nichts am Umstand, dass Unilevers Geschäftsfelder untereinander wenig Synergien aufweisen würden. Kein Wunder, seien doch beispielsweise die Gemeinsamkeiten zwischen Waschmittel und Eiscreme ziemlich überschaubar. Dass Unilever jüngst seine Fühler auch im Gesundheitsbereich ausgestreckt habe, habe die Sache nicht besser gemacht. Die einzelnen Geschäftsbereiche seien mehr wert als das Unternehmen im Aggregat. Die Ineffizienz solcher Mischkonzerne ergebe sich oftmals in einem so genannten Konglomeratsabschlag.Im Vergleich zur Peer-Group der Lebensmittelkonzerne stelle Unilever mit teils deutlichem Abstand einen der günstigsten Kandidaten dar. Wie bereits im obigen Punkt angeführt, sei dieser Discount aufgrund der Unternehmensstruktur aber durchaus gerechtfertigt. "Cheap for a reason" - wie es im Analysten-Jargon heiße. Im Vergleich zur eigenen Historie hingegen handle die Aktie ziemlich exakt im Bereich des Medians der letzten zehn Jahre. Der Analyst stufe die Aktie daher als fair bewertet ein.Unilever habe die gestiegenen Rohstoffkosten bislang gut gemanagt und habe einen Großteil der Kosteninflation an den Endkunden weitergeben können. Die mittlerweile dritte Umstrukturierung des Konzerns innerhalb von zehn Jahren zeige aber erneut die Schwierigkeit auf, unterschiedliche Geschäftsfelder mit geringen Synergien (Nahrungsmittel, Getränke, Körperpflege, Haushaltswaren) unter einen Hut zu bringen. Aus Unternehmenssicht möge die breite Diversifikation der Cashflows Sinn ergeben, für die Anlegerschaft sei eine solche jedoch nicht unbedingt zielführend. Aktionäre könnten wesentlich einfacher und vor allem günstiger selbst diversifizieren, indem sie schlicht Aktien aus unterschiedlichen Branchen akquirieren würden, anstatt in ein einziges Unternehmen zu investieren, welches einen langen und kostenintensiven Prozess durchlaufen müsse, um die gewünschte Struktur zu erreichen. Dass das Konglomerat Unilever daher mit einem gewissen Discount zu den Peers handle, sei durchaus gerechtfertigt. Die Aktie selbst habe sich zuletzt wacker gehalten und könne auf Jahressicht gar ein leichtes Plus vorweisen. Unter Berücksichtigung der Konsenserwartungen erscheine ein Großteil des Kurspotenzials nun jedoch bereits ausgereizt. Eine Dividendenrendite im Bereich von 4% lasse die Aktie aber zumindest für Dividendenliebhaber und längerfristig orientierte Anleger interessant erscheinen.Manuel Schleifer, Analyst der RBI, passt das Kursziel für die Unilever-Aktie moderat nach oben auf EUR 51,00 an, reduziert mangels weiterer Performanceaussichten die Empfehlung jedoch auf "Halten". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungssatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Sektor und zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: