Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unilver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) unter die Lupe.Gamechanger für Dividenden-Aktie? Nach monatelanger Suche stehe fest, wer der neue Chef bei Unilever werde. Der Kurs ders Konsumgüterkonzerns habe zunächst nur leicht positiv auf diese Entwicklung reagiert. Auch die ersten Reaktion von Analystenseite würden relativ verhalten ausfallen. Dafür dürfte es v.a. einen Grund geben.Hein Schumacher werde den Chefposten ab 1. Juli von Alan Jope übernehmen. Schumacher sei ein eher unbeschriebenes Blatt, habe bislang bei einem deutlich kleineren Unternehmen gearbeitet: Er sei derzeit Chef von Royal FrieslandCampina, einer Molkerei und Ernährungsfirma, und seit Oktober 2022 im Verwaltungsrat von Unilever Mitglied. Schumacher habe aber auch schon Erfahrung im Top-Management bei Kraft Heinz gesammelt.Jope habe Ende September seine Absicht gekannt gegeben, zum Jahresende 2023 seinen Posten räumen zu wollen. Insgesamt habe Jope bei Unilever nach eigenen Angaben mehr als 35 Jahre lang gearbeitet. 2019 sei er dann zum Vorstandsvorsitzenden des Konzerns aufgestiegen.Die Reaktionen auf den neuen Unilever-Chef würden zunächst neutral bis positiv ausfallen. Der aktivistische Investor Nelson Peltz, der bei Unilever eingestiegen sei, habe den Vorstandswechsel begrüßt. Große Sprünge seien zwar vorerst nicht zu erwarten. Die Unilever-Aktie bleibe jedoch ein Basisinvestment für konservative Dividendenjäger, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: