47,10 EUR +4,18% (08.02.2024, 10:15)



4.020,50 GBp +3,05% (08.02.2024, 10:01)



GB00B10RZP78



A0JNE2



UNVB



ULVR



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten.



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) unter die Lupe.Unilever habe gestern sein Zahlenwerk zum vierten Quartal 2023 präsentiert. Dabei sei ein Umsatz von EUR 14,2 Mrd. erzielt worden, was einem Wachstum von 4,7% entspreche und im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Nachdem der Konsumgüterkonzern in den vergangenen Quartalen noch mit rückläufigen Absatzmengen enttäuscht habe, habe er nun nach zehn Monaten erstmals wieder einen Anstieg von 1,8% vorweisen und somit die Erwartungen übertreffen können. Der auf Preiserhöhungen zurückzuführende Umsatzzuwachs habe hingegen nur noch 2,8% ausgemacht und sich unter den Konsensschätzungen angesiedelt. Auf Segmentebene hätten die Bereiche "Beauty & Wellbeing" sowie "Personal Care" mit +7,9% bzw. +6,4% die größten Umsatzsteigerungen verzeichnet, während "Ice Cream" als einzige Sparte einen leichten Rückgang habe hinnehmen müssen.Des Weiteren habe das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von EUR 15 Mrd. angekündigt, welches voraussichtlich im zweiten Quartal gestartet und sich über das Jahr 2024 erstrecken werde. Die Dividende für das vierte Quartal betrage wie auch im Vorjahr EUR 0,4268.Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte Unilever einen Umsatzzuwachs in einer Spanne von 3% bis 5%. Darüber hinaus prognostiziere das Unternehmen eine moderate Verbesserung der operativen Marge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity