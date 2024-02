Börsenplätze UniDevice-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,125 EUR -1,32% (20.02.2024, 15:10)



XETRA-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,14 EUR 0,00% (20.02.2024, 13:52)



ISIN UniDevice-Aktie:

DE000A11QLU3



WKN UniDevice-Aktie:

A11QLU



Ticker-Symbol UniDevice -Aktie:

UDC



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (20.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Gemäß den am 19.02.2024 gemeldeten vorläufigen Zahlen habe die UniDevice AG das Geschäftsjahr 2023 erwartungsgemäß unter dem Rekordjahr 2022 abgeschlossen. Dies vor dem Hintergrund einer zurückhaltenden Kaufbereitschaft der Kunden als Folge einer sinkenden Kaufkraft der Verbraucher und der damit verbundenen anhaltenden Kaufzurückhaltung bei hochpreisigen Elektronikgeräten. Konkret habe die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 436,18 Mio. Euro erzielt (2022: 460,52 Mio. Euro). Damit habe der Umsatz leicht über den Analysten-Erwartungen gelegen (GBC-Schätzung 2023e: 425,97 Mio. Euro).Dementsprechend positiv sei das vierte und damit wichtigste Geschäftsquartal verlaufen, in dem im Rahmen der zahlreichen absatzfördernder Sales-Events Quartalsumsätze in Höhe von 150,21 Mio. Euro (Vorjahr: 143,90 Mio. Euro) und damit über Vorjahresniveau erzielt worden seien. Insgesamt sei festzuhalten, dass die Umsatzerlöse des Gesamtjahres 2023 trotz des Rückgangs weiterhin auf einem hohen Niveau liege und letztlich der zweithöchste Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt worden sei.Der ausgewiesene vorläufige Jahresüberschuss in Höhe von 1,60 Mio. Euro liege jedoch unter den Analysten-Erwartungen (GBC-Prognose: 2,00 Mio. Euro) und unterhalb des Vorjahreswertes in Höhe von 2,90 Mio. Euro. Zurückzuführen sei dies nach Angaben des Unternehmens in erster Linie auf das niedrigere Umsatzniveau im Vergleich zum Vorjahr (-5,3%). Zudem habe sich die Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr von 2,3% auf nunmehr 1,7% reduziert, was auf den überwiegenden Verkauf von margenschwachen Produkten im Produktmix hindeuten könnte.Für die kommenden beiden Geschäftsjahre würden die Analysten an ihre bisherigen Prognosen festhalten. Für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 würden sie weiterhin mit Umsatzerlösen in Höhe von 460,05 Mio. Euro bzw. 483,05 Mio. Euro rechnen und damit eine Rückkehr zum Umsatzwachstum erwarten. Dabei würden sie eine Verbesserung des Konsumklimas und damit eine Erholung der Kaufzurückhaltung unterstellen. Auf der Ergebnisebene würden sie von einer deutlichen Verbesserung der Rohertragsmarge ausgehen und daher eine durchweg positive Ergebnisentwicklung in den konkreten Schätzjahren 2024 und 2025 erwarten.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 2,90 Euro (bisher: 3,00 Euro) ermittelt. Die leichte Kurszielherabsetzung sei auf die Erhöhung des risikolosen Zinssatz und die damit einhergehenden höheren Kapitalkosten zurückzuführen.Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die UniDevice-Aktie. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link