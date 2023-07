Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die UniDevice-Aktie. (Analyse vom 20.07.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze UniDevice-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,015 EUR 0,00% (20.07.2023, 09:30)



XETRA-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,025 EUR +0,99% (20.07.2023, 09:06)



ISIN UniDevice-Aktie:

DE000A11QLU3



WKN UniDevice-Aktie:

A11QLU



Ticker-Symbol UniDevice -Aktie:

UDC



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (20.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Am 12.07.2023 habe die UniDevice AG den Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht. Demnach sei es der Gesellschaft gelungen, die Umsatzerlöse im Halbjahresvergleich um 10,0% auf 192,30 Mio. Euro (VJ: 174,72 Mio. Euro) zu erhöhen. Dies sei insbesondere auf das starke Q1 2023 zurückzuführen, in dem ein Umsatzanstieg in Höhe von +40,2% auf 104,36 Mio. Euro (Q1 22: 74,42 Mio. Euro) erreicht worden sei.Auf der anderen Seite sei die positive operative Geschäftsentwicklung aus dem ersten Quartal 2023, aufgrund erschwerter Rahmenbedingungen im zweiten Quartal, nicht fortgeführt worden. Die rückläufige, in Verbindung mit realen Kaufkraftverlusten stehende Konsumentennachfrage habe im zweiten Quartal zu einem Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von 12,3% auf 87,94 Mio. Euro (VJ: 100,28 Mio. Euro) geführt. Insgesamt sei die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr aber aufgrund des erreichten Umsatzanstiegs als positiv zu betrachten.Trotz des im ersten Halbjahr 2023 erreichten Umsatzanstiegs weise die UniDevice AG ein auf 1,01 Mio. Euro (VJ: 1,52 Mio. Euro) rückläufiges EBIT auf. Inflationsbedingte Beschaffungspreisanstiege für bezogene Waren hätten hierbei zu einem sichtbaren Rückgang der Rohertragsmarge auf 1,7% (VJ: 2,0%) geführt, was sich entsprechend negativ auf das EBIT ausgewirkt habe. Zwar seien im EBIT Aufwendungen aus Währungsumrechnung in Höhe von 0,96 Mio. Euro (VJ: 0,00 Mio. Euro) enthalten, diesen stünden aber auch Erträge aus Währungsumrechnungen in Höhe von 0,97 Mio. Euro (VJ: 0,02 Mio. Euro) entgegen, was sich in Summe gegenseitig nahezu aufhebe.Als B2B-Broker für Smartphones und Wearables bestehe der überwiegende Kaitalbedarf der Gesellschaft in der Vorfinanzierung des Working Capitals. In diesem Zusammenhang habe sich die UniDevice AG in Bezug auf den Finanzierungsmix breit aufgestellt. Zum einen verfüge die Gesellschaft über eine solide Eigenkapitalausstattung und habe diese auch zum 30.06.2023 auf 24,72 Mio. Euro (31.12.2022: 23,74 Mio. Euro) ausbauen können.Zum anderen bediene sich das Unternehmen diverser Fremdkapitalinstrumente wie Bankdarlehen, Gesellschafterdarlehen oder auch einer Unternehmensanleihe zur Vorfinanzierung der hochwertigen elektronischen Geräte, wie Smartphones und Wearables. Demnach verfüge das Unternehmen über eine revolvierende Bankkreditlinie in Höhe von 6,57 Mio. Euro, auf welche bis zum Bilanzstichtag nicht zurückgegriffen worden sei.Aufgrund der unter den Erwartungen liegenden Umsatz- und Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2023 würden die Analysten ihre Prognose für die Schätzungsperiode 2023 bis 2025 nach unten anpassen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 würden sie nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 462,30 Mio. Euro (GJ 23e alt: 495,00 Mio. Euro) rechnen und demzufolge nur noch eine leichte Umsatzsteigerung erwarten. Für die Folgejahre 2024 und 2025 würden sie mit Umsatzerlösen in Höhe von 499,28 Mio. Euro (GJ 24e alt: 519,75 Mio. Euro) respektive 524,25 Mio. Euro (GJ 25e alt: 545,75 Mio. Euro) planen. Dies vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Erholung der Konsumentenlaune beziehungsweise Erholung des Marktumfelds und einer Stärkung der Kaufkraft im Zuge einer nachhaltgien Abschwächung der Inflation.Analog zur Reduktion ihrer Umsatzprognosen passen wir auch die EBIT-Schätzung nach unten an. Für das zweite Halbjahr 2023 würden die Analysten eine leichte Verbesserung bei den Beschaffungspreisen unterstellen, was sich in einer leichten Erhöhung der Rohertragsmarge niederschlagen sollte. Aufgrund des typsicherweise hohen Umsatzniveaus im zweiten Halbjahr (Skaleneffekte) sowie des von ihnen unterstellten Wegfalls der Währungseffekte sollte auf Gesamtjahresbasis ein EBIT in Höhe von 3,72 Mio. Euro und eine EBIT-Marge in Höhe von 0,8% erreicht werden. Für die Folgejahre würden die Analysten davon ausgehen, dass die Gesellschaft den Fokus auf margenstarke Produkte, wie beispielsweise Wearables etc. lege. Zusammen mit der Annahme steigender Umsatzniveaus sollte dann jeweils eine Verbesserung der EBIT-Marge erreicht werden.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 3,10 Euro evaluiert. Auf der einen Seite führe der turnmusmäßige Roll-Over- Effekt zu einem Anstieg der Kursziels. Dementgegen habe die Prognosereduktion zur Minderung des Kursziels geführt. Beide Effekte würden sich ausgleichen.