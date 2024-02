(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG weise für die vergangenen Geschäftsjahre einen beeindruckenden Wachstumskurs auf. In den Jahren 2017 bis 2022 seien die Umsatzerlöse von 229,23 Mio. EUR auf 460,52 Mio. EUR gestiegen und hätten damit im Jahr 2022 einen neuen Rekordwert erreicht. Die positive Geschäftsentwicklung der letzten Jahre sei lediglich durch eine pandemiebedingte Umsatzdelle im Geschäftsjahr 2021 unterbrochen worden. Als Stärken der UniDevice AG seien einmal mehr das agile Beschaffungsmanagement sowie die schnelle Anpassungsfähigkeit an Markttrends zu sehen.Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 habe jedoch gezeigt, dass sich auch die UniDevice AG den negativen Auswirkungen der angespannten konjunkturellen Lage nicht entziehen könne. Der reale Kaufkraftverlust der Verbraucher im Zuge der Inflationsentwicklung habe letztlich zu einer nachhaltigen Kaufzurückhaltung bei hochwertigen Elektronikgeräten geführt. Dies spiegele sich in der Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2023 wider, die von einem Rückgang der Umsatzerlöse um 9,7% auf 285,97 Mio. EUR (VJ: 316,62 Mio. EUR) geprägt gewesen sei.Als international tätiger B2B-Broker mit Fokus auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung sehe sich die Gesellschaft mit höheren Materialaufwendungen konfrontiert, die letztlich im Zusammenhang mit den gestiegenen Einkaufspreisen für Smartphones stehen dürften. Dementsprechend habe sich das EBIT in den ersten neun Monaten auf 1,90 Mio. EUR reduziert (VJ: 3,44 Mio. EUR).Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach neun Monaten deute darauf hin, dass das Gesamtjahr 2023 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis unter dem Vorjahr liegen werde. Dies hänge jedoch vom Verlauf des tendenziell umsatz- und ertragsstärkeren vierten Quartals ab. In diesem Zusammenhang sei zu erwähnen, dass im Monat Oktober ein Monatsumsatz von 47,7 Mio. EUR erzielt worden sei, was einer Steigerung von +15% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Darüber hinaus sei es dem Unternehmen gelungen, im Monat November einen Rekordmonatsumsatz von über 4 Mio. EUR zu erzielen. Für das 4. Quartal sei daher mit einer positiven Entwicklung zu rechnen. Letztlich wäre ein prognostizierter Umsatz für 2023 in Höhe von 425,97 Mio. EUR (GBC-Schätzung), gemessen am Umsatzniveau, der zweitbeste in der Unternehmensgeschichte.Für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 würden die Analysten der GBC AG ein Umsatzwachstum von 8,0% (2024) bzw. 5,0% (2025) erwarten und bereits für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzniveau auf dem Niveau des Rekordjahres 2022 prognostizieren. Für die Folgejahre würden die Analysten der GBC AG von einer Fokussierung des Unternehmens auf margenstarke Produkte wie Wearables etc. ausgehen. Zusammen mit der Annahme steigender Umsatzniveaus sollte dann jeweils eine Verbesserung des EBIT bzw. der EBIT-Marge erreicht werden.