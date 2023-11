Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die UniDevice-Aktie. (Analyse vom 02.11.2023)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG sei mit einem Umsatzplus von 40,2% gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Nach einem starken ersten Quartal habe sich die Geschäftsdynamik jedoch verschlechtert. Dies sei insbesondere auf eine zunehmend zurückhaltende Verbrauchernachfrage aufgrund inflationsbedingter Kaufkraftverluste zurückzuführen. Im zweiten Quartal 2023 hätten die Umsätze bereits um 12,3% unter dem Vorjahreswert gelegen.Auch das dritte Quartal 2023 sei von einem anhaltend schwierigen Kaufverhalten der Kunden geprägt gewesen, sodass ein Umsatzrückgang auf 93,67 Mio. Euro (Q3 2022: 141,90 Mio. Euro) zu verzeichnen gewesen sei. Im dritten Quartal des Vorjahres habe die UniDevice AG vor allem aufgrund der anhaltenden Schwäche des Euro gegenüber dem US-Dollar den damals besten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte erzielt.Insgesamt habe der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 mit 285,97 Mio. Euro (VJ: 316,62 Mio. Euro) um 9,7% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Der Umsatzrückgang resultiere weiterhin aus der zurückhaltenden Konsumnachfrage aufgrund der anhaltend hohen Inflation und dem damit verbundenen realen Kaufkraftverlust der Kunden des Unternehmens. Die Umsatzdynamik sei dadurch deutlich gebremst worden.Die rückläufige Umsatzentwicklung im zweiten und dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres spiegele sich auch im Rückgang des EBIT auf 1,91 Mio. Euro (VJ: 3,44 Mio. Euro) wider, was auch einen Rückgang der EBIT-Marge auf 0,67% (VJ: 1,09%) zur Folge gehabt habe. Dies sei vor allem auf den Anstieg des Materialaufwands bzw. der Materialaufwandsquote auf 98,2% (VJ: 79,8%) zurückzuführen.Als international tätiger B2B-Broker mit Fokus auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung sehe sich die Gesellschaft mit höheren Materialaufwendungen konfrontiert, die letztlich im Zusammenhang mit den gestiegenen Einkaufspreisen für Smartphones stehen dürften. Zudem dürfte sich der Produktmix in Richtung margenschwächerer Umsätze verschoben haben. Der Rückgang der Rohertragsmarge auf 2,2% (Vorjahr: 2,3%) habe somit neben dem Umsatzrückgang einen wesentlichen Einfluss auf die negative EBIT-Entwicklung gehabt.Aufgrund der unter ihren Erwartungen liegenden Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den ersten drei Geschäftsquartalen würden die Analysten ihre Prognose für den konkreten Schätzzeitraum 2023 bis 2025 nach unten anpassen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 würden sie nunmehr mit Umsatzerlösen in Höhe von 425,97 Mio. Euro (GJ 23e alt: 462,30 Mio. Euro) rechnen und damit einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr unterstellen. Für das vierte Quartal 2023 würden die Analysten mit Umsatzerlösen auf Vorjahresniveau in Höhe von rund 140 Mio. Euro rechnen. Das vierte Quartal sei traditionell das umsatzstärkste Quartal der UniDevice AG, da in diesem Zeitraum sowohl das Weihnachtsgeschäft als auch verschiedene Verkaufsveranstaltungen (Black Friday; Cyber Monday) stattfinden würden.Für die kommenden beiden Geschäftsjahre würden die Analysten an dem von ihnen bisher unterstellten prozentualen Umsatzwachstum festhalten, aber aufgrund der niedrigeren Ausgangsbasis für 2024 und 2025 konkret mit einem Umsatzanstieg auf 460,05 Mio. Euro (GJ 24e alt: 499,28 Mio. Euro) bzw. 483,05 Mio. Euro (GJ 25e alt: 524,25 Mio. Euro) rechnen. Dies vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Erholung des Konsumklimas bzw. des Marktumfeldes und einer Stärkung der Kaufkraft im Zuge einer nachhaltigen Abschwächung der Inflation.Insgesamt würden die Analysten für das laufende Geschäftsjahr einen Rückgang des EBIT auf 3,60 Mio. Euro (bisher: 3,72 Mio. Euro) erwarten. Für die Folgejahre würden sie davon ausgehen, dass sich das Unternehmen auf margenstarke Produkte wie Wearables etc. fokussieren werde. Zusammen mit der Annahme steigender Umsatzniveaus sollte dann jeweils eine Verbesserung des EBIT bzw. der EBIT-Marge erreicht werden.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 3,00 Euro (bisher: 3,10 Euro) evaluiert. Die leichte Kurszielherabsetzung sei auf die Prognoseanpassung zurückzuführen.