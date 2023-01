(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



Börsenplätze UniDevice-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,375 EUR +1,10% (23.01.2023, 10:35)



XETRA-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,34 EUR -1,11% (23.01.2023, 09:59)



ISIN UniDevice-Aktie:

DE000A11QLU3



WKN UniDevice-Aktie:

A11QLU



Ticker-Symbol UniDevice -Aktie:

UDC



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (23.01.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Gemäß der am 12.01.2023 gemeldeten vorläufigen Zahlen habe die UniDevice AG das Geschäftsjahr 2022 mit einem neuen Umsatzrekord erfolgreich abgeschlossen. Demnach sei es dem Unternehmen gelungen, nach einem schwierigen, von Lieferkettenstörungen geprägten Jahresstart, den Turn-Around zu schaffen und letztlich den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte zu erzielen. Nach vorläufigen Zahlen sei ein neuer absoluter Umsatzrekord von rund 460 Mio. EUR erreicht und damit der Wert des Geschäftsjahres um über 32% übertroffen worden. Der erzielte Umsatz liege auch sichtbar über den bisherigen Prognosen der Analysten der GBC AG, in denen sie für 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 424,60 Mio. EUR geschätzt hätten.Der vorläufige Jahresüberschuss in Höhe von mehr als 3,5 Mio. EUR liege im Rahmen der Erwartungen der Analysten der GBC AG (GBC-Prognose: 3,54 Mio. EUR). Nach der Umsatz- und Ergebnisdelle des Geschäftsjahres 2021 habe die UniDevice AG damit eindrucksvoll an das bisherige Umsatz- und Ergebniswachstum angeknüpft. Es werde jedoch sichtbar, dass ein Teil des Umsatzwachstums mit Produkten mit einer niedrigen Marge erwirtschaftet worden sei und somit die Ergebnismarge beispielsweise unterhalb des Niveaus des Geschäftsjahres 2020 liege.Mit Blick auf die einzelnen Quartale werde es ersichtlich, dass der Turn-Around besonders im zweiten Halbjahr 2022 erzielt worden sei. Der sich im dritten Quartal stabilisierte Umschwung habe sich auch im vierten Quartal fortgesetzt. Im Jahresschlussquartal seien gemäß vorläufigen Zahlen ein Rekordquartalsumsatz in Höhe von 143,4 Mio. EUR und ein Periodenüberschuss von über 1,3 Mio. EUR erzielt worden. In diesem Zusammenhang dürfte die UniDevice AG im letzten Geschäftsquartal 2022 auch von einem hervorragenden Geschäft rund um die Shopping-Events wie Black Friday sowie Cyber Monday profitiert haben.Basierend auf den über unseren Erwartungen liegenden vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 und einem positivem Geschäftsausblick seitens des Managements, erhöhen wir unsere Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 und das Folgejahr 2024, so die Analysten der GBC AG.Aus dem Basiseffekt heraus würden die Analysten der GBC AG die Umsatzschätzungen für das Geschäftsjahr 2023 auf 475,00 Mio. EUR (GBC Prognose alt: 441,58 Mio. EUR) und die Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2024 auf 490,00 Mio. EUR (GBC Prognose alt: 459,24 Mio. EUR) erhöhen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells würden die Analysten der GBC AG das bisherige Kursziel in Höhe von 3,10 EUR (bisher: 3,10 EUR) bestätigen. Auf der einen Seite hätten die Prognoseerhöhungen einen kurszielerhöhenden Effekt, dem stehe jedoch eine marktbedingte Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 1,5% (bisher: 1,25%) entgegen, wodurch die Kapitalmarktkosten auf 8,87% (bisher: 8,64%) leicht angestiegen seien.Angesichts des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 1,35 EUR vergibt Marcel Schaffer, Aktienanalyst der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die UniDevice-Aktie. (Analyse vom 20.01.2023)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.