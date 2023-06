Tradegate-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,535 EUR +1,99% (02.06.2023, 09:38)



XETRA-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,515 EUR +1,00% (01.06.2023, 17:36)



ISIN UniDevice-Aktie:

DE000A11QLU3



WKN UniDevice-Aktie:

A11QLU



Ticker-Symbol UniDevice -Aktie:

UDC



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (02.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Laut dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 sei es der UniDevice AG im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, die Umsatzerlöse auf einen Rekordwert in Höhe von 460,52 Mio. EUR (VJ: 348,03 Mio. EUR) zu steigern und somit den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte zu erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das einem Umsatzanstieg von +32,3%. Während das operative Geschäft im ersten Quartal noch von internationalen Lieferkettenstörungen negativ beeinträchtigt gewesen sei, hätten sich im Laufe des Geschäftsjahres die erschwerten Rahmenbedingungen etwas verbessert, wodurch die operative Geschäftsentwicklung auf Umsatz- und Absatzebene deutlich zugelegt habe. Der erzielte Umsatz liege sichtbar oberhalb der Prognosen der Analysten vor Bekanntwerden der vorläufigen Zahlen, in denen sie Umsatzerlöse in Höhe von 424,60 Mio. EUR erwartet hätten.Analog zur positiven Umsatzentwicklung und Verbesserung des Rohertrags habe das Unternehmen auch auf Ergebnisebene überproportional zum Vorjahr zulegen können. In diesem Zusammenhang sei es dem Unternehmen gelungen, das EBIT von 3,08 Mio. EUR (GJ 2021) auf 4,71 Mio. EUR (GJ 2022) zu erhöhen und gleichzeitig sei auch die EBIT-Marge von 0,9% (GJ 2021) auf 1,0% (GJ 2022) gesteigert worden. Auch das Nachsteuerergebnis sei im Rahmen der starken operativen Entwicklung deutlich verbessert worden. Demnach sei der Jahresüberschuss um 68,1% auf 2,90 Mio. EUR (VJ: 1,72 Mio. EUR) erhöht worden. In ihren Prognosen vor den vorläufigen Zahlen hätten die Analysten für das GJ 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3,54 Mio. EUR geschätzt und seien damit etwas optimistischer gewesen.Vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2022 habe die UniDevice AG am 28.04.2023 bereits die Zahlen zum Q1 2023 publiziert, in denen mit einem Umsatzanstieg um 32,2% auf 104,36 Mio. EUR (Q1 2022: 74,42 Mio. EUR) und einem Periodenergebnis in Höhe von 0,38 Mio. EUR (Q1 2022: -0,43 Mio. EUR) eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung sichtbar werde. Mit dem Q1-Bericht habe das UniDevice-Management die Guidance für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht, wonach mit Umsatzerlösen von mehr als 500 Mio. EUR und einem Gewinn von mehr als 3,0 Mio. EUR gerechnet werde. Mit dem nun vorliegenden Geschäftsbericht sei die Guidance bestätigt worden, wenngleich beim Periodenergebnis nun kein konkreter Wert mehr genannt, sondern nur noch das Übertreffen des Vorjahreswertes in Aussicht gestellt werde.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells bestätigen Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, auch das bisherige Kursziel in Höhe von 3,10 EUR (bisher: 3,10 EUR). Angesichts des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 1,47 EUR vergeben die Analysten der GBC AG für die UniDevice-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 02.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UniDevice-Aktie: