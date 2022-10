Börsenplätze UniDevice-Aktie:



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (25.10.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 sei das operative Geschäft der UniDevice AG noch stark von internationalen Lieferkettenstörrungen und demzufolge von einem limitierten Warenzugang beeinträchtigt gewesen. Im darauffolgenden zweiten Quartal und insbesondere im abgelaufenen dritten Quartal sei jedoch die Gesellschaft in der Lage gewesen, die Schwäche des ersten Quartals vollständig kompensieren zu können.Im starken dritten Quartal 2022 habe die UniDevice AG dabei insbesondere von der anhaltenden Schwäche des Euro zum US-Dollar profitiert. Demnach wirke sich der strategische Einkauf in der Eurozone in Verbindung mit einem starken Absatz in der USD-Dollar-Zone positiv auf die Nachfrage nach elektronischen Geräten und damit positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der UniDevice AG aus. Im dritten Quartal 2022 habe das Unternehmen neue Rekord-Umsatzerlöse in Höhe von 141,90 Mio. Euro (Q3 2021: 71,18 Mio. Euro) erzielt. Der deutliche Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei auf die starken Monate Juli & August zurückzuführen, in denen zwei Mal in Folge Rekordmonatsumsätze erwirtschaftet worden seien.In Summe lägen die Umsätze in den ersten neun Monaten 2022 insgesamt bei 316,62 Mio. Euro (neun Monate 2021: 268,27 Mio. Euro) und damit um 18,0% über dem Vorjahreswert.Trotz einer sichtbaren Erholung der Geschäftsentwicklung habe das operative Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 3,44 Mio. Euro (EBIT 9M 2021: 3,67 Mio. Euro) leicht unter Vorjahresniveau gelegen. Analog dazu habe sich auch die Ergebnismarge von 1,37% (neun Monate 2021) auf nun 1,09% (neun Monate 2022) etwas rückläufig entwickelt. Als internationaler B2B-Broker mit Fokus auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung sei das Unternehmen mit höheren Materialaufwendungen konfrontiert, die letztendlich mit den gestiegenen Beschaffungspreisen bei Smartphones zusammenhängen dürften.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 3,10 Euro (bisher: 2,73 Euro) ermittelt. Der Kurszielanstieg sei ausschließlich eine Folge der von ihnen angehobenen Prognosen. Der Kurszielanstieg hätte höher ausfallen können, dem stehe jedoch eine Anhebung der gewichteten Kapitalkosten WACC auf 8,64% (bisher: 8,24%) gegenüber. Dies sei eine Folge des kapitalmarktbedingten höheren risikolosen Zinssatzes.Angesichts des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 1,14 Euro vergeben Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die UniDevice-Aktie. (Analyse vom 25.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link