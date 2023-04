XETRA-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

1,425 EUR +4,40% (24.04.2023, 11:19)



ISIN UniDevice-Aktie:

DE000A11QLU3



WKN UniDevice-Aktie:

A11QLU



Ticker-Symbol UniDevice -Aktie:

UDC



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (24.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von AlsterResearch:Thomas Wissler, Analyst von AlsterResearch, nimmt die Coverage der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Experten würden deutliches Kurspotenzial sehen. Während die Margen eines B2B-Brokers für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik in der Regel hauchdünn seien, profitiere UniDevice von einem extrem schnellen Lagerumschlag, der letztlich ein nachhaltig profitables Geschäft und Kapitalrenditen (ROCE) von typischerweise 13% ermögliche. In Verbindung mit einem KGV von 6,5x und einer Dividendenrendite von fast 9% biete sich hier laut AlsterResearch eine attraktive Kaufgelegenheit.Thomas Wissler, Analyst von AlsterResearch, bewertet die UniDevice-Aktie in einer Ersteinschätzung mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute 3,50 Euro. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs UniDevice-Aktie:1,40 EUR +3,70% (24.04.2023, 11:03)