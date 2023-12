Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (20.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im auslaufenden Jahr sei die Aktie der UniCredit in der europäischen Bankenbranche der unangefochtene Highflyer gewesen. Rund 80 Prozent Plus stünden am Jahresende zu Buche. Nun sei aber der Abwärtstrend gebrochen worden. "Der Aktionär" erkläre, ob die Papiere auch für 2024 eine gute Wahl seien.Vor genau sieben Jahren habe die UniCredit fast vor der Pleite gestanden. Das Geldhaus sei vollgesogen mit faulen Krediten und unprofitabel gewesen. Wie viele Konkurrenten in Europa habe man nach der Finanzkrise die Sanierung aufgeschoben. Dann sei es aber so nicht mehr weitergegangen. Der Franzose Jean Pierre Mustier habe die Bank dann in Rekordzeit saniert. Sein Nachfolger, Andre Orcel, ernte seit Frühjahr 2021 die Früchte und habe selbst vieles richtig gemacht.Heute gehöre die UniCredit zu den profitabelsten Geldhäusern Europas. Alleine seit Orcels Antritt vor rund drei Jahren habe sich der Aktienkurs fast verdreifacht. Wie erwähnt, seien es dieses Jahr bisher 80 Prozent gewesen. Hinzu kämen aber noch üppige Dividenden, denn die UniCredit schütte einen Großteil ihrer Gewinne an die Aktionäre aus.So rechne der Vorstand für 2023 mit einem Nettogewinn von mindestens 7,25 Milliarden Euro, die Prognose sei unter dem Jahr zwei Mal angehoben worden. Die regelmäßig vom Unternehmen befragten Analysten würden derzeit im Mittel 7,50 Milliarden Euro erwarten. Davon sollten mindestens 6,5 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden.Dabei lohne sich ein Blick auf das Deposit Beta. Es gebe an, wie viel die Finanzinstitute von einer Zinsänderung an ihre Kunden weitergeben würden, hier in Form der Einlagezinssätze. Generell habe die Kennzahl bei der bis jetzt laufenden Zinswende deutlich unter historischen Werten gelegen. In Italien hätten Geldhäuser im Schnitt von einem Prozent höheren Zinsen zuletzt gar nur zwölf Basispunkte an ihre Kunden weitergegeben. Umgekehrt bedeute das, dass die Nettozinserträge noch länger auf dem aktuellen Niveau verharren könnten, trotz Zinssenkungen der EZB im kommenden Jahr.Das ursprüngliche Ziel, in den Geschäftsjahren 2021 bis 2024 rund 16 Milliarden Euro auszuschütten, habe die Bank schon jetzt deutlich übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2023 könnten Anleger laut Schätzungen auf eine Dividendenrendite von 6,3 Prozent hoffen. Und die Bewertung dürfte mit einem KGV von 6 noch immer unter dem Schnitt der Peers liegen. Derzeit sehe es zudem so aus, als könnte die UniCredit die Welle noch eine Weile reiten.Anleger können den jüngsten Rücksetzer daher für einen Einstieg nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur UniCredit-Aktie. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link