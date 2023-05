Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

17,536 EUR -2,37% (02.05.2023, 19:14)



Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

17,626 EUR -1,75% (02.05.2023, 17:44)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (02.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Vor Kurzem habe die UniCredit vorzeitig so genannte AT-1-Anleihen zurückgezahlt, was ein positives Signal für die Stabilität des Bankhauses darstelle. Auch charttechnisch bereite die italienische Bank den Aktionären Freude, da sie sich mittlerweile seit Juli in einem intakten Aufwärtstrend befinde.Inmitten der instabilen Situation im Bankensektor kenne die UniCredit-Aktie seit Monaten nur den Weg nach oben. Im März habe der Kurs noch einmal die untere Begrenzung des seit Juli gültigen Aufwärtskanals getestet und damit den positiven Trend bestätigt. Nun gelte es, die Hürde bei 19,76 Euro zu überwinden, an der sich die UniCredit bereits im Februar und im April die Zähne ausgebissen habe.Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spreche das Kaufsignal im Stochastik-Indikator, der aus der überverkauften Zone in die neutrale Zone zurückgekehrt sei. Zudem befinde sich die UniCredit weiter oberhalb der 200-Tage-Linie, welche die Aktie im Oktober 2022 erfolgreich nach oben durchkreuzt habe, was ebenfalls für steigende Kurse spreche.Das nächste Ziel liege an der 24-Euro-Marke. Ausgehend vom gegenwärtigen Niveau entspreche das einem Kurspotenzial von gut 30 Prozent.David Schenk von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der UniCredit-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: