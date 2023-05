Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,88 EUR -1,21% (10.05.2023, 12:14)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,894 EUR -0,88% (10.05.2023, 12:05)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (10.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die UniCredit habe sich in wenigen Jahren von einem problembehafteten Finanzinstitut zu einer der gewinnstärksten Banken auf dem Kontinent entwickelt. Die jüngsten Zahlen würden ein hochprofitables Geldhaus zeigen, das bei den ohnehin üppigen Ausschüttungen noch einen Gang zulegen könnte. Das überzeuge auch den Großteil der Analysten.Vergangene Woche habe die italienische Großbank mit einem Nettogewinn von 2,06 Milliarden Euro einen wahnsinnigen Anstieg um über 600 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal präsentiert. Daraufhin habe das Management die Prognose für 2023 kräftig erhöht. Man traue sich auf Jahressicht beim Gewinn statt 5,75 Milliarden Euro nun Milliarden 6,5 Euro zu.Nach Zahlen hätten sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet und die Aktie erneut unter die Lupe genommen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die Aktie der UniCredit von 26,00 auf 29,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Chris Hallam habe nach einem starken ersten Quartal seine Schätzungen für die italienische Bank nach oben angepasst.Optimistisch gestimmt sei auch J.P. Morgan, die Experten der Großbanken hätten das Kursziel für die Papiere von 24 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Auch Analystin Delphine Lee habe ihre Ergebnisschätzungen für die UniCredit angehoben. Mit Blick auf den Buchwert der Aktien ergebe sich ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.Dividendenjäger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur UniCredit-Aktie. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: