Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (19.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die Aktie der UniCredit kratze weiterhin an der 20-Euro-Marke. Zuletzt habe der Kurs wieder etwas Fahrt aufgenommen, das Kursplus im laufenden Jahr sei ausgebaut worden. Derzeit stehe eine mögliche Übernahme auf der Agenda, zudem habe die Aktie ein Chartsignal geliefert. Unabhängig davon würden viele Experten noch einiges an Potenzial bei der Aktie sehen.Die UniCredit, zwei österreichische Top-Banken und der größte rumänische Kreditgeber sollten nach Informationen der Nachrichtengagentur Bloomberg daran interessiert sein, die Bukarester Einheit der OTP Bank zu kaufen. Dabei könnte der Wert des Geschäfts 300 Millionen Euro oder mehr betragen. Das hätten Personen gesagt, die mit der Angelegenheit vertraut seien.Neben der UniCredit solle es sich um die Raiffeisen Bank International, die Erste Group Bank und die Banca Transilvania handeln, die unverbindliche Angebote abgegeben hätten, so die Personen, die nicht hätten genannt werden wollen, da es sich um private Informationen handele. Das Geschäft könnte auch das moldawische Segment der Bank umfassen, habe eine der Personen gesagt. Der Prozess gehe nun in die zweite Runde.Für die UniCredit könnte die Übernahme in Rumänien Sinn machen, um die Marktposition in der Region weiter auszubauen. Traditionell sei man in der Gegend engagiert und kenne somit auch die Gegebenheiten gut. Unabhängig von einem möglichen Zukauf sei die Aktie aber unverändert attraktiv.Positiv stimme auch, dass UniCredit-Finanzvorstand vergangenen Woche auf einer Webkonferenz für Analysten auf das weiterhin geringere Einlagenbeta hingewiesen habe. Das bedeute, dass das Finanzinstitut trotz gestiegener Zinsen die Kunden daran nur unterdurchschnittlich beteilige. Zudem solle die Ausfallquote bei Krediten in den letzten beiden Monaten ebenfalls auf einem moderaten Niveau geblieben sein.Der Kurs habe Ende letzter Woche die obere Begrenzung des Dreiecks bei 18,90 Euro durchbrochen, was nun für höhere Kurse spreche. Der Ausbruch sei damit geglückt. Trotz einer Rally von rund 45 Prozent im laufenden Jahr sei die Aktie mit einem 2023er KGV von 6 immer noch moderat bewertet.Auch operativ läuft es gut, daher können interessierte Anleger noch auf den Zug aufspringen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link