Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

23,21 EUR -1,86% (03.11.2023, 11:23)



Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

23,215 EUR -1,21% (03.11.2023, 11:26)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (03.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die UniCredit habe schon länger einen Lauf, die Aktie sei der Top-Performer in der europäischen Bankenbranche. Die jüngsten Quartalszahlen von vergangener Woche hätten den Trend bestätigt. Fundamental spreche ebenfalls nichts gegen weiter steigende Kurse.Fast hätten Anleger sich schon daran gewöhnt. Mit den letzte Woche präsentierten Quartalszahlen habe CEO Andra Orcel die Prognose für 2023 zum dritten Mal erhöht. Statt 21,5 Mrd. Euro beim Ertrag rechne das Management nun mit 22,2 Mrd. Euro. Beim Gewinn bleibe man vorerst bei dem im Sommer in Aussicht gestellten Wert von mindestens 7,25 Mrd. Euro.UniCredit-Boss Orcel habe sich bei der Zahlen-Vorlage "zuversichtlich und enthusiastisch" gezeigt, was die Zukunftsaussichten angehe. Eine Anpassung in nächster Zeit sei nicht ausgeschlossen worden. Die Ausschüttungen an Aktionäre sollten mindestens 6,5 Mrd. Euro im laufenden Jahr betragen, also unverändert bleiben.Mit den Zahlen sei ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2,5 Mrd. Euro aufgelegt worden. Mehr Spielraum ergebe sich beim Gewinn und damit den Ausschüttungen durch die erheblich niedrigere Risikovorsorge im Zeitraum der ersten neun Monate: Statt 1,37 Mrd. Euro wie im Vergleichszeitraum 2022 seien es dieses Jahr nur 249 Mio. Euro gewesen. Eine Welle von Kreditausfällen sei also nicht zu beobachten. Positiv sei auch, dass sich die Kosten-Ertrags-Quote mit 39 Prozent erheblich verbessert habe (Vorjahr: 48 Prozent).Das diese Woche erreichte 5-Jahres-Hoch bei 24,09 Euro habe die Aktie in einem ersten Versuch nicht halten können. Allerdings dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis es überschritten werde. Aktuell kämpfte die UniCredit-Aktie um den horizontalen Widerstand bei 23,80 Euro.Es spricht nichts gegen weiter steigende Kurse, Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link