Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (20.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Aktionäre der UniCredit würden auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Denn das Papier der italienischen Großbank habe eine wahnsinnige Rally hinter sich. Nicht nur alle Branchenwerte in Europa habe die Aktie abgehängt, sondern auch den Großteil des breiten Marktes. Wichtig sei indes auch die Perspektive für das kommende Jahr.Meist würden an der Börse gerade Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung durch größere Kurssprünge auffallen. Sie seien volatiler und würden daher auch nach oben mehr ausschlagen als gerade Blue Chips. Umso bemerkenswerter sei die Performance der UniCredit: Die Universalbank aus Italien habe im laufenden Jahr 91% zugelegt.Generell laufe es gerade blendend für Finanzinstitute, denn die Zinswende der EZB vor einem Jahr habe die Zinseinnahmen stark erhöht. Nach Jahren von Negativzinsen würden somit wieder die Gewinne sprudeln. Die Rückstellungen für Kreditverluste seien immer noch zumeist auf niedrigem Niveau, gleichzeitig seien die Eigenkapitalquoten so hoch wie lange nicht mehr. Die Performance des Branchenindex EURO STOXX Banks bleibe mit 21% 2023 bisher deutlich hinter der UniCredit zurück.Für das kommende Jahr sei vorerst nicht mit einem starken Einbruch im Geschäft des Geldhaues zu rechnen. CEO Andrea Orcel habe bei der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen gesagt, dass er "zuversichtlich und enthusiastisch" im Hinblick auf die Zukunftsperspektiven seiner Bank sei. Die Fundamentaldaten seien besser als je zuvor.Die Gegenwart könne nur bedingte Aussagen für die Zukunft liefern, aber das erste Halbjahr dieses Jahres sei das Beste aller Zeiten gewesen. Auch wenn die Zinsen in der Eurozone 2024 etwas sinken könnten, sollte die UniCredit trotzdem noch eine Weile sehr gute Geschäfte machen können. Denn auch bei den Kosten operiere man mit einer sehr wettbewerbsfähigen Quote.