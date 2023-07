Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

21,285 EUR -0,33% (11.07.2023, 16:57)



Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

21,245 EUR -0,23% (11.07.2023, 16:43)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (11.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der italienischen Großbank UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die Experten der Investmentbank Goldman Sachs hätten die UniCredit-Aktie wieder unter die Lupe genommen. Nachdem sie die Aktie bereits in der Vergangenheit zum Kauf empfohlen hätten, würden sie den Kurs nun darüber hinaus anheben und dürften dem Finanztitel somit weiteren Rückenwind verleihen.Analyst Chris Hallam rechne in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Freitagabend mit einem 20-prozentigen Ertragswachstum gegenüber dem zweiten Quartal 2022. Die anhaltende Stärke bei den Zinseinkünften dürfte schwächere Gebühreneinnahmen aufgefangen habe. Er erhöhe dabei das Kursziel für die UniCredit-Aktie von 27,75 auf 29,50 Euro und belasse das Votum auf "Buy".Positive Signale sende auch die neue Zusammenarbeit mit der Allianz . Zuletzt habe die Großbank vermeldet, dass sie zusammen mit der Versicherungsgesellschaft ein Joint Venture mit dem Namen Incontra betreiben werde, welches zum Ziel habe, neben klassischen Bankprodukten auch Versicherungsprodukte zu verkaufen.Die Aktie notiere derweil am Dienstagnachmittag leicht im Minus, was jedoch an der positiven Ausgangslage nichts ändere. Das Kaufsignal im Supertrend-Indikator sei weiterhin intakt, nur der RSI deute auf eine mögliche kurzfristige Korrektur hin.Für Goldman Sachs bleibe es dabei: UniCredit sei ein Kauf. Auch charttechnisch seien langfristig höhere Kurse möglich.David Schenk von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der UniCredit-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 11.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link