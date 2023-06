Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,51 EUR 0,00% (12.06.2023, 17:44)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (13.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die Aktie der UniCredit stehe vor einer charttechnischen Entscheidung, nachdem sie im laufenden Jahr bereits rund 37% an Wert gewonnen habe. Gerade bei diesem Papier sollten Anleger aber nicht nur auf die reine Kursentwicklung schielen, denn für Aktionäre gebe es noch weit mehr.Die UniCredit sei im Gegensatz zur Phase nach der Finanzkrise 2008 wieder hochprofitabel und habe im vergangenen Jahr eine Eigenkapitalrendite von 11,3% erreicht. Das sei für den europäischen Bankensektor ein sehr guter Wert. Dem habe ein Nettogewinn von 5,2 Mrd. Euro zugrunde gelegen, ein Anstieg von sagenhaften 653% im Vergleich zum Vorjahr.Aktionäre dürften sich im laufenden Jahr über Ausschüttungen von insgesamt 5,75 Mrd. Euro freuen. Unterstellt werde dabei ein Gewinnanstieg in 2023 auf 6,5 Mrd. Euro. Die attraktiven Ausschüttungen seien bei der UniCredit allerdings keine Eintagsfliege, sondern würden einem Plan folgen. Denn nach einer Ausschüttung von 0,99 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 werde nun mit 1,22 Euro für 2023 gerechnet. Das wären auf dem aktuellen Kursniveau 6,6% Dividendenrendite. Mit der für das Geschäftsjahr 2024 erwarteten Zahlung von 1,30 Euro je Aktie würde sich derzeit schon eine Rendite von über 7% ergeben.Die UniCredit zahe nicht nur hohe Dividenden, sondern schütte auch einen beträchtlichen Teil ihres Gewinns über Aktienrückkäufe wieder aus. Im Zeitraum 2021 bis 2024 habe das Management 16 Mrd. Euro an die Aktionäre zurückgeben wollen. Blicke man auf die Jahre 2021 und 2022 zeige sich zudem, dass damals schon rund 9 Mrd. Euro erreicht worden seien. Daher sei es nicht unwahrscheinlich, dass man am Ende noch mehr Kapital an die Anleger ausschütte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:18,704 EUR +0,70% (13.06.2023, 08:37)