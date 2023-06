Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (12.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die UniCredit-Aktie sei zuletzt seitwärts gelaufen und habe dabei (überwiegend) die wichtige 18-Euro-Marke verteidigen können. Gestützt hätten zuletzt vor allem positive Analystenstimmen - für einen (nachhaltigen) Sprung über den GD50 habe es bisher allerdings noch nicht gereicht. Dabei habe es zuletzt auch positive Nachrichten von der Konjunkturfront gegeben.Konkret dürfte das Wachstum der italienischen Volkswirtschaft besser ausfallen als gedacht. Die EU-Kommission rechne nämlich jetzt mit einem Zuwachs des dortigen Bruttoinlandsprodukts von 1,2 Prozent, nachdem im Winter noch 0,8 Prozent im Raum gestanden hätten.Damit würde das italienische Wachstum in diesem Jahr sogar knapp über dem EU-Durchschnitt liegen und sich damit deutlich besser als die größte Volkswirtschaft der EU, Deutschland, entwickeln. Zur Einordnung: Das "Handelsblatt" Research Institute (HRI) habe jüngst seine Konjunkturprognose gesenkt, wie die gleichnamige "Wirtschaftszeitung" berichtet habe. Deutschland werde zwar die Rezession im zweiten Halbjahr 2023 überwinden, doch ein echter Aufschwung sei nicht in Sicht. Das HRI erwarte nun für das laufende Jahr einen Rückgang der deutschen BIPs um 0,7 Prozent. Deutschland wäre damit voraussichtlich das Schlusslicht der Euro-Zone.DER AKTIONÄR sehe die UniCredit-Aktie weiterhin sehr positiv. Die jüngsten Zahlen seien herausragend gewesen, die Aussichten seien gut und auch die Ausschüttungspolitik dürfte zusehends weitere Investoren anlocken. Gelinge jetzt auch das nachhaltige Überwinden des GD50 bei 18,62 Euro, dann wäre das (für Nachzügler) ein frisches Kaufsignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: