Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (14.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger könnten beim Blick auf den Kurs der Aktie der italienischen UniCredit nur auf den zweiten Blick erahnen, dass es vergangene Woche eine negativere News gegeben haben müsse. Die Rede sei von der geplanten Übergewinnsteuer für Geldhäuser in Italien. Zu einer Trendwende beim Kurs habe das nicht geführt. Mit etwas Glück gebe es auch keine Auswirkungen auf die geplanten Ausschüttungen.Wie letzte Woche berichtet, plane die Regierung in Italien eine Übergewinnsteuer für Banken. Grundlage sollten die Nettozinserträge sein, der Steuersatz dürfte bei 40 Prozent liegen. Welches Jahr als Basis genommen werde, ob 2021 oder 2022, sei aber wie vieles andere noch unklar. Zumindest solle die Gesamtbelastung je Institut auf 0,1 Prozent der jeweiligen Bilanzsumme begrenzt werden.Die UniCredit könnte noch mit einem blauen Auge davonkommen. Mehrfach sei die Gewinnprognose im laufenden Jahr nach oben geschraubt worden. Zuletzt auf mindestens 7,25 Milliarden Euro nach 6,5 Milliarden Euro. Nach 5,75 Milliarden Euro, die man an die Aktionäre im Geschäftsjahr 2023 habe ausschütten wollen, sollten es nach den Q2-Zahlen daher mindestens 5,75 Milliarden Euro sein.Komme nun wie angekündigt eine Übergewinnsteuer, dann dürfte je nach Ausgestaltung mindestens ein dreistelliger Millionenbetrag fällig werden. Falle der Gewinn wie erwartet aus, könnten aber noch Kapitalreserven angezapft werden, um das Ausschüttungsziel zu erreichen. Denn mit einer harten Kernkapitalquote von zuletzt 16,6 Prozent weise man eine der besten Kapitalausstattungen unter europäischen Großbanken aus und liege deutlich über der gesetzlichen Mindestanforderung.Mutige können noch kaufen, denn auch die Übergewinnsteuer könnte die Bank am Ende weniger starker treffen als befürchtet, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: