Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (12.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die überraschende Ankündigung einer Sondersteuer für "Übergewinne" von Banken in Italien habe zuletzt die Papiere des Finanzinstitute europaweit unter Druck gebracht. Auch die UniCredit-Aktie habe zeitweise deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Es sei aber noch nicht ganz klar, ob es sich bei der Besteuerung um das Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 oder werde am Ende 2023 mit 2022 verglichen. Zudem habe die italienische Regierung ihre Pläne mittlerweile abgemildert. Und die breite Aufstellung - z.B. über die HypoVereinsbank in Deutschland, aber es gehe auch um das Geschäft in Österreich und in Südosteuropa - sei aber für die UniCredit von Vorteil, denn die Bank sei damit nicht so stark vom Italien-Geschäft abhängig wie z.B. der Wettbewerber Intesa Sanpolo. UniCredit bleibe für mutige Investoren ein Kauf, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.08.2023)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:22,195 EUR -0,40% (11.08.2023, 22:26)Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:22,15 EUR -0,89% (11.08.2023, 17:44)