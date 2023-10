Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (12.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) die Lupe.Bereits morgen würden in den USA die ersten Wall-Street-Banken ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal publizieren. Auch bei den Rivalen in Europa dauere es dann nicht mehr lange. Die mit Abstand beste Aktie aus dem Sektor sei in diesem Jahr die der UniCredit gewesen. Auch für die Quartalszahlen am 24. Oktober seien die Erwartungen hoch.Bis jetzt habe der italienische Titel an der Börse 73 Prozent zugelegt und damit alle anderen Aktien im Sektor in Europa hinter sich gelassen. Der Branchenindex Euro-Stoxx-Banks verblase mit 17 Prozent dagegen. Die Aussicht auf üppige Ausschüttungen und eine beeindruckende Gewinnstärke - auch durch die satt gestiegenen Zinsen in der Eurozone - seien die Haupttreiber der positiven Kursentwicklung gewesen.Am 24. Oktober gehe es mit den Zahlen des abgelaufenen Quartals weiter: Im Mittel würden die von Bloomberg befragten Analysten einen deutlichen Anstieg der Erlöse von 4,83 Mrd. Euro vor einem Jahr auf nun 5,78 Mrd. Euro erwarten. Vor Steuern solle das den Gewinn auf 2,50 Mrd. Euro anschwellen haben lassen, nach 2,07 Mrd. Euro. Netto dürften zwei Mrd. Euro übriggeblieben sein - rund 300 Mio. Euro mehr als im Vorjahreszeitraum.Nach den Zahlen werde sich auch abzeichnen, wie nahe man dem Ziel eines Nettogewinns von mindestens 7,25 Mrd. Euro im Jahr 2023 mittlerweile gekommen sei. Die Prognose sei bereits mehrfach angehoben worden, in H1 habe man schon 4,37 Mrd. Euro eingefahren.In den vergangenen Tagen habe der Kurs wieder Fahrt aufgenommen und habe diese Woche die 50-Tage-Linie bei 22,12 Euro knacken können. Nun stehe dem September-Hoch bei 23,82 Euro nichts mehr im Weg. Bereits die ersten Quartalszahlen der US-Banken morgen könnten für den benötigten Kursschub sorgen.Die UniCredit-Aktie bleibt ein Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Denn auch die Ausschüttungen seien sehr attraktiv. Im laufenden Jahr werde die Dividendenrendite auf 6,4 Prozent geschätzt. Der Stopp sollte bei 17,50 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link