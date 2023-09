3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (07.09.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) weiterhin zu kaufen.Ertragsentwicklung und Effizienz: Die Erträge seien in Q2 2023 gegenüber dem Vorjahr um satte 24,9% auf EUR 5,97 Mrd. gestiegen. Beigetragen hätten hierzu insbesondere die höheren Netto-Zinserträge, welche dank des wieder normalisierten Zinsniveaus um beachtliche 41,3% auf EUR 3,50 Mrd. geklettert seien. Die Kosten seien dagegen um 1,2% auf EUR 2,32 Mrd. gesunken. Das Aufwand-/Ertragsverhältnis habe sich dadurch um 10,3 Prozentpunkte auf äußerst formidable 39,0% verbessert.Kreditqualität: Die Risikokosten seien in Q2 bei vernachlässigbaren zwei Basispunkten des ausstehenden Kreditvolumens zu liegen gekommen und würden damit die anhaltend hohe Kreditqualität widerspiegeln. Die problembehafteten Kredite hätten sich um 13,0% auf EUR 12,1 Mrd. verringert. Deren Bedeckung durch Risikovorsorgen habe um 2,0 Prozentpunkte auf 47,9% abgeommen.Ergebnisentwicklung: Unter dem Strich hätten die Italiener im Berichtsquartal einen Gewinn in Höhe von EUR 2,31 Mrd. nach EUR 2,0 Mrd. im Vergleichsquartal 2022 eingefahren. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 1,86 Mrd. deutlich übertroffen worden.Kapitalausstattung: Die Kernkapitalquote (CET1) habe mit 16,64% per Ende Q2 2023 (Q1 2023: 16,05%) komfortabel über dem Zielwert von 14,5% gelegen. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) habe sich um 30 Basispunkte auf solide 5,85% verbessert.Ausblick: Für das Gesamtjahr 2023 habe UniCredit die Prognose für die meisten Kennzahlen zum nunmehr zweiten Mal angehoben. Das Institut rechne mit Erträgen in Höhe von mehr als EUR 21,5 Mrd. (zuvor: EUR 20,3 Mrd.; 2022: EUR 19,1 Mrd.) und Nettozinserträgen in Höhe von mehr als EUR 13,2 Mrd. (zuvor: EUR 12,6 Mrd.; 2022: EUR 9,9 Mrd.). Die Kosten sollten sich auf weniger als EUR 9,6 Mrd. belaufen nach EUR 9,3 Mrd. im Jahr 2022. Bei den Risikokosten rechne man mit weniger als 25 Basispunkte des ausstehenden Kreditvolumens (2022: 23 Basispunkte), wobei aber Aufwärtsrisiko gegeben sei. Der Nettogewinn solle nach EUR 5,4 Mrd. im Vorjahr dieses Jahr auf über EUR 7,25 Mrd. klettern.Nachhaltigkeit: UniCredit wolle die eigenen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 auf netto Null reduzieren. Die Emissionen des finanzierten Geschäfts in den Sektoren Öl & Gas, Stromerzeugung und Automobil sollten bis 2050 ebenfalls auf netto Null verringert werden.UniCredit habe im zweiten Quartal 2023 wie seine Mitbewerber von höheren Zinserträgen profitiert, welche dank eingeleiteter Normalisierung der Leitzinsen durch die EZB nun auch in der Eurozone Rückenwind erhalten würden. Dank der höheren Zinsen verbessere sich die Nettozinsmarge, zumal Gelder aus abreifenden Krediten zu höheren Zinsen verborgt werden könnten und die Refinanzierungskosten üblicherweise nur unterproportional ansteigen würden. Für ein etwaiges Ansteigen der Risikokosten im Lichte der konjunkturellen Eintrübung sehe Alber UniCredit sowie auch den gesamten europäischen Bankensektor dank einer soliden Kapitalisierung gut gerüstet. Der Abschwung dürfte zudem weniger dramatisch ausfallen als befürchtet, weshalb sich - auch dank weiterhin robuster Arbeitsmärkte - die Zahlungsverzüge bzw. Kreditausfälle in Grenzen halten würden.Aaron Alber, Analyst der RBI, bestätigt seine "Kauf"-Kaufempfehlung für die UniCredit-Aktie. Das Kursziel von EUR 24 (zuvor: EUR 22) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und Konsensschätzungen. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen