ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (09.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Bei der UniCredit halte der gute Newsflow an. Nach den überragenden Zahlen zum ersten Quartal und des Commitments des CEOs, Andrea Orcel, zu einer weiteren Amtszeit an der Spitze, kämen die Papiere der italienischen Großbank nun auch noch in den Genuss einer aktuellen positiven Analysteneinschätzung.Die Privatbank Berenberg habe nämlich ihre Kaufempfehlung für die UniCredit nach einer Reihe von Treffen mit europäischen Banken und Finanzkonzernen bestätigt. Kursziel: 25 Euro. Nach der Zielvorgabe hätte der Banken-Titel rund 34 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die europäischen Banken hätten stark von den gestiegenen Zinsen profitiert und auch noch keine Verschlechterung in der Kreditqualität gespürt, so Analyst Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Banken gut auf eine Konjunktureintrübung vorbereitet.Und: Italiens zweitgrößte Bank habe vier Milliarden Euro für Privat- und Geschäftskunden vorgesehen, die Hypotheken umschulden, Käufe in Raten abzahlen oder nach der Geburt eines Kindes einen Privatkredit würden beantragen wollen.Auch "Der Aktionär" ist für seine laufende Empfehlung weiterhin optimistisch. Die günstige Bewertung (2023er KGV von 5; Peers: 7) und auch die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik locken zum Einstieg, so Carsten Kaletta. Aus technischer Sicht wäre eine schnelle Rückeroberung des GD50 (aktuell: 18,60 Euro) wichtig. Das Kursziel laute 22,00 Euro. (Analyse vom 09.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link