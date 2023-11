Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (02.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die UniCredit-Aktie habe zuletzt den Weg nach oben gefunden. Top-Zahlen und daraus resultierende euphorische Analysteneinschätzungen hätten die Papiere auf Trab gebracht. Am heutigen Donnerstag komme der Finanz-Titel jedoch nicht in Schwung - trotz eines frischen 5-Jahres-Hochs sowie einer weiteren positiven Expertenstimme.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für UniCredit von 33,80 auf 39,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie noch rund 68 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Nach den guten Quartalszahlen der Bank habe er seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2025 angehoben, habe Analyst Marco Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Mehr Klarheit über die Verwendung des Überschusskapitals im kommenden Jahr sowie weitere Fortschritte bei der Qualität der Vermögenswerte könnten die Aktie steigen lassen.Die Aktie, die nun mit 24,09 Euro ein neues 5-Jahres-Hoch markiert habe, gebe am vorletzten Handelstag der Woche leicht ab - vermutlich eine Art gesundes Durchschnaufen nach der jüngsten fulminanten Aufwärtsbewegung. Der nächste markante Widerstand auf dem weiteren Weg nach oben sei im Bereich von 26 Euro (aus dem Jahr 2015) auszumachen. Nach unten sichere indes der GD50 bei 22,41 Euro ab.Kurzum: Anleger bleiben einfach weiter dabei und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur UniCredit-Aktie. (Analyse vom 02.11.2023)Hinweis:Die Aktie ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär".(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link