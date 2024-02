Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (05.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.UniCredit sei im vergangenen Jahr der beste Wert unter den europäischen Banken gewesen. Die heute veröffentlichten Zahlen dürften zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends führen, denn die Ausschüttungen sollten nochmals kräftig steigen. Die Erwartungen des Marktes seien mal wieder übertroffen worden.Die italienische Bank habe im vergangenen Jahr mehrmals die Prognose nach oben revidiert und sei auch bei den Ausschüttungen immer spendabler geworden. Nun habe man mit einem Gewinn von 2,81 Mrd. Euro die Analystenprognosen um fast das Dreifache übertroffen. Der Nettogewinn für das Gesamtjahr habe 8,6 Mrd. Euro erreicht, was ebenfalls über den Erwartungen der Experten gelegen habe.Im laufenden Jahr gehe das Management von einem Rückgang der Erlöse von 23,8 Mrd. Euro 2023 auf 22,5 Mrd. Euro aus. Unter dem Strich sollten davon 7,6 Mrd. Euro bei der UniCredit hängen bleiben, was dem entsprechen würde, was auch die Analystengemeinde im Durchschnitt erwarte.Im Fokus für Anleger stünden natürlich die Ausschüttungen: Seit drei Jahren seien Dividenden und Aktienrückkäufe immer weiter nach oben geschraubt worden. Heute habe CEO Andrea Orcel bekanntgegeben, dass Anleger 8,6 Mrd. Euro über Ausschüttungen bekommen sollten. Im laufenden Geschäftsjahr seien gar 10 Mrd. Euro für die Aktionäre vorgesehen.Der Aufwärtstrend der UniCredit-Aktie sei ungebrochen und sollte neue Nahrung durch die guten Zahlen erhalten. Die Aktie sei eine laufende Empfehlung und ein Ende der Rally nicht in Sicht. Anleger könnten bei der mit einem KGV von 6 günstig bewerteten Aktie noch einsteigen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: