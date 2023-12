Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (15.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die jüngste Konsolidierungswelle in der europäischen Bankenbranche mache auch vor dem Highflyer UniCredit nicht Halt. Die Aktie habe die Branche 2023 bisher mit großem Abstand angeführt.Der STOXX Europe 600 Banks Index sei in diesem Jahr um 19% gestiegen, verglichen mit einem Plus von 11% bei der breiteren Aktienbenchmark. Jetzt könnten die Aussichten weniger rosig sein, denn die Erwartungen von Zinssenkungen und die wirtschaftliche Eintrübung würden befürchten lassen, dass die Kreditinstitute tatsächlich einen Rückschlag erleiden könnten.Während in den USA verschiedene Signale der FED für eine Zinswende 2024 und nun bereits im ersten Halbjahr hindeuten würden, sehe die Situation in der Eurozone anders aus - zumindest offiziell. Denn die EZB habe sich gestern im Rahmen ihrer jüngsten Sitzung klar gegen den Markttrend gestellt, da Präsidentin Christine Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz gesagt habe, Zinssenkungen seien "überhaupt nicht diskutiert worden".Die Rendite der Staatsanleihen preise seit Wochen, auch wegen der immer maueren Konjunkturerwartungen, Leitzinssenkungen ein. Aktien von Finanzinstituten würden an der Börse am stärksten positiv mit den Renditen am Kapitalmarkt korrelieren: Sinkende Zinsen würden also tendenziell Kursverluste bedeuten.Gerade bei der UniCredit könnte sich für Anleger aber eine Einstiegschance nach einer 80%-igen Rally im auslaufenden Jahr ergeben. Damit habe die Aktie fast vier Mal so viel wie der Branchenindex EURO STOXX Banks eingefahren.Die 50-Tage-Linie bei 24,10 Euro sei gestern nach unten durchbrochen worden, die nächste Unterstützung liege bei der 100-Tage-Linie auf Höhe von 23,05 Euro. Der GD200 würde bei 21,13 Euro in Sicht kommen. Eine Konsolidierung wäre aktuell kein Beinbruch, die hohe Ausschüttungsquote mit einer erwarteten Dividendenrendite von 6,4% im Geschäftsjahr dürfte schon bald neue Käufer anlocken. Die Bewertung mit einem KGV von 5 für kommendes Jahr liege zudem unter dem Branchenschnitt von 7. Der Stopp verbleibe bei 20 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: