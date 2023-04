Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,366 EUR +0,51% (11.04.2023, 11:29)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,364 EUR +0,69% (11.04.2023, 11:44)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (11.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der UniCredit hätten sich in den vergangenen drei Wochen gut erholt. Seitdem 20. März hätten die Papiere der italienischen Universalbank um rund 16 Prozent zugelegt und damit den Einbruch durch die jüngste Bankenkrise fast vollständig aufgeholt. Geholfen hätten dabei auch positive Analystenstimmen.Aktuell habe die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für UniCredit vor den Zahlen zum ersten Quartal (2. Mai 2023) von 27 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Man rechne mit einem Ertragswachstum in Höhe von zehn Prozent, habe Analyst Chris Hallam in einer aktuellen Studie geschrieben. Dabei dürfte das wachsende Nettozinseinkommen die schwächelnden Gebühreneinnahmen und das niedrigere Ergebnis im Trading-Geschäft überlagern.Kurz zuvor habe die Schweizer Großbank UBS ihre Kaufempfehlung für die italienische Großbank mit einem Kursziel von 24 Euro bestätigt. Die vergangenen Wochen hätten ganz im Zeichen von Wertpapier- und Liquiditätsrisiken gestanden, habe Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Banken geschrieben. Dabei habe er an die Schließungen der SVB und der Signature Bank in den USA erinnert. Inzwischen gehe der Blick des Marktes in Richtung der Zahlen zum ersten Quartal.Die UniCredit-Aktie gewinne am Dienstag im frühen Handel rund ein halbes Prozent auf 18,37 Euro. Damit notiere die Aktie weiterhin über dem wichtigen GD50 (aktuell: 18,03 Euro), der jüngst herausgenommen worden sei. Diese Trendlinie fungiere nun als Support. Auf dem weiteren Weg nach oben sei das nächste Etappenziel das 2023er Hoch (17. Februar) bei 19,55 Euro, danach rückr die psychologisch wichtige 20-Euro-Mark ins Blickfeld.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: