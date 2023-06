Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,452 EUR-0,10% (06.06.2023, 14:50)



Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,414 EUR -0,02% (06.06.2023, 14:40)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (06.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die Aktie der UniCredit habe im laufenden Jahr eine Rally hinter sich. Sie habe rund 37% gewonnen, in der Spitze seien es deutlich über 40% gewesen. CEO Andrea Orcel, der seit Mai 2021 die italienische Bank führe, habe sich nun zu seiner Zukunft geäußert. Er habe gesagt, er sei offen für eine neue Amtszeit an der Spitze der Bank, nachdem er bisher damit beschäftigt gewesen sei das Kreditinstitut zu erneuern und die Renditen für die Aktionäre zu steigern. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg."In der Annahme, dass Investoren und Aktionäre für mich stimmen werden, bin ich definitiv bereit für eine weitere Amtszeit", habe Orcel in einem Interview mit Francine Lacqua auf dem Bloomberg Capital Markets Forum in Mailand gesagt. Orcel sei für eine dreijährige Amtszeit im April 2021 ernannt worden und kehre damit in die oberste Ebene des europäischen Bankwesens zurück, nachdem er 2018 seinen Posten als Leiter der Investmentbank der UBS aufgegeben habe.In seiner Amtszeit sind die Rentabilität der UniCredit und die Aktionärsrenditen in die Höhe geschnellt. Die Aktie habe sich mehr als verdoppelt, verglichen mit einem Anstieg von 17% des Benchmark-Index STOXX 600 Banks gleichen Zeitraum. "Die Arbeit ist sicherlich noch nicht getan, und ich denke, die UniCredit hat noch viel vor sich", habe Orcel gesagt und auf den Geschäftsplan des Kreditgebers 2022-2024 verwiesen, den er einige Monate nach seiner Ernennung vorgestellt habe.Der Verwaltungsrat der UniCredit solle im Frühjahr nächsten Jahres auf der Jahresversammlung 2024 neu besetzt werden. Der derzeitige Verwaltungsrat der Bank habe die Liste der Kandidaten gebilligt, einschließlich des vorgeschlagenen CEOs und Vorsitzenden, auf der Grundlage der Beratungsaktivitäten, die in der Regel im Jahr zuvor beginnen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: