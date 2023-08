Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (08.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Großbank UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Italienische Bankaktien würden heute brutal abstürzen und dabei den kompletten Bankensektor Europas mit in die Tiefe ziehen. Italien habe kurz vor der Sommerpause der Regierung überraschend eine Steuer auf Gewinne von Finanzinstituten eingeführt. Zwar solle diese nur auf 2023 befristet sein, der Steuersatz habe es allerdings in sich. Die Regierung wolle "milliardenschwere Extragewinne der Banken" im Jahr 2023 mit einer Sondersteuer von 40% belegen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa könnte die Bankensteuer über 2 Mrd. Euro in die Staatskasse spülen.Heute warte auf Anleger, die bei italienischen Banken investiert seien, eine böse Überraschung. UniCredit, Intesa Sanpaolo & Co würden tief im Minus notieren. Denn die Regierung in Rom um Giorgia Meloni habe in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause überraschend eine Sondersteuer für Geldhäuser beschlossen.UniCredit sei laufende Empfehlungen des "Aktionärs". Es bleibe abzuwarten, inwiefern die Sondersteuer die geplanten Ausschüttungen betreffe. Investierte Anleger sollten Ruhe bewahren und den Stoppkurs von 16,50 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2023)Börsenplätze UniCredit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:21,39 EUR -5,90% (08.08.2023, 10:43)