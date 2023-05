Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (03.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der italienischen Bank UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.UniCredit habe das beste erste Quartal aller Zeiten verzeichnet. Hauptgrund für die starken Zahlen sei ein Anstieg der Krediteinnahmen gewesen. Infolgedessen habe das Geldhaus sein Gewinnziel für das Gesamtjahr erhöht, die UniCredit-Aktie reagiere am Mittwoch mit einem Kurssprung von rund sechs Prozent. Doch es gebe noch mehr gute News für Anleger.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn solle im laufenden Jahr auf mehr als 6,5 Mrd. Euro steigen, habe UniCredit am Mittwoch in Mailand mitgeteilt. Die Bank habe zudem die Latte für andere Kennziffern wie Erträge und Rendite höher gelegt. Die Summe für Aktienrückkäufe und Dividenden solle sich jetzt auf mehr als 5,75 Mrd. Euro belaufen - 500 Mio. Euro mehr als bisher. Die UniCredit-Aktie habe deutlich zugelegt und sei am Mittwoch an die Spitze des EURO STOXX 50 gesprungen.in Q1 habe die Bank gut zwei Mrd. Euro und damit noch etwas mehr als im schon starken Schlussabschnitt des vergangenen Jahres verdient. In Q1/2022 habe die UniCredit wegen immenser Belastungen aus dem Russland-Geschäft infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine lediglich 274 Mio. Euro verdient. Zudem habe die Bank damals noch fast 1,3 Mrd. Euro für drohende Kreditausfälle zur Seite gelegt, diesmal seien es nur 93 Mio. Euro gewesen. Damit sehe UniCredit keine allzu großen Risiken aus der aktuellen Schwäche der Wirtschaft für das Kreditbuch.Die Erträge hätten nun im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 5,9 Mrd. Euro zugelegt. Haupttreiber sei der Zinsertrag gewesen - also der Überschuss aus dem Geschäft mit Einlagen und Krediten. Dieser habe um 44 Prozent auf rund 3,3 Mrd. Euro zugelegt. Die Kosten seien dagegen stabil geblieben.DER AKTIONÄR rät zum Kauf der UniCredit-Aktie, so Michael Diertl. (Analyse vom 03.05.2023)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link