Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (22.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die Ausschüttungen in der Finanzbranche würden dank hoher Gewinne sprudeln. Im Mittelpunkt stünden dabei Bankaktien aus Europa, die im letzten Jahr teilweise Rekordüberschüsse verbucht hätten. Den Vogel schieße ein Papier ab, dass 2024 bereits 25 Prozent Performance geliefert habe und damit an das sehr erfolgreiche Vorjahr anknüpfe.Seitdem die Ausschüttungsbeschränkungen bei der Dividende für europäische Finanzinstitute nach der Corona-Pandemie aufgehoben worden seien und die Zinswende 2022 gestartet sei, würden die Ausschüttungen bei vielen Banken keinen Halt mehr kennen. Die Branche biete derzeit eine der höchsten Dividendenrenditen auf dem Kontinent.Ein Geldhaus, das seit Jahren bei den Ausschüttungen kräftig draufgelegt habe, sei die italienische UniCredit. Das sei auch einer der Hauptgründe für die Rally der Aktie, die alleine 2023 eine Performance von 85,1 Prozent erzielt habe. Das sei mit Abstand der beste Wert im Branchenindex EURO STOXX-Banks, der auf 23,5 Prozent gekommen sei. Auf dem zweiten Platz sei mit 57,7 Prozent die BPER gelandet.Oftmals könnten Highflyer-Aktien im nächsten Jahr nicht an die Erfolge anknüpfen. Die UniCredit-Aktie befinde sich seit Amtsantritt von CEO Andrea Orcel im April 2021 indes auf der Überholspur: Seitdem hätten die Papiere mehr als 260 Prozent zulegen können. Dazu kämen noch die Ausschüttungen in Form von Dividenden.Denn da CEO Orcel die Profitabilität deutlich habe steigern können, sei auch das KGV trotz der Rally der Papiere nicht wirklich teuer. Im Vergleich mit der Peergroup der europäischen Großbanken ergebe sich für 2024 sogar eine Unterbewertung. Denn beim KGV stünden hier 7 nur 6 bei der UniCredit gegenüber. Das spreche für weiter steigende Kurse bei der Aktie.Der Aufwärtstrend bei der Notierung sei voll intakt und habe sich zuletzt noch beschleunigt. Die nächste Hürde liege nun bei den Verlaufshochs der Jahre 2014 und 2015 um 33,00 Euro.Anleger können bei der Aktie noch einsteigen und sich 6,7 Dividendenrendite für 2024 sichern, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 22,00 Euro. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link