Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,866 EUR +0,32% (16.05.2023, 12:26)



Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,866 EUR +0,51% (16.05.2023, 12:42)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (16.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die UniCredit-Aktie sei in diesem Jahr ein richtig starker Performer. Bis dato stünden überragende 41 Prozent Plus zu Buche. Ein Grund dafür sei das beste erste Quartal aller Zeiten gewesen. Auch die Analysten seien äußerst optimistisch für den Banken-Titel und hätten ihre Kursziele reihenweise angehoben.Neben den überaus positiven Aussagen mehrerer US-Großbanken würden nun auch zwei deutsche Analystenhäuser mit zuversichtlichen Einschätzungen auf den Plan treten. Die Deutsche Bank etwa habe das Kursziel für Unicredit von 20,20 auf 24,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Schon vor den Quartalszahlen habe die Bewertung auf hohe Erwartungen an die italienische Bank schließen lassen, so Analyst Giovanni Razzoli in einer aktuellen Studie.Die Privatbank Berenberg sei indes noch einen Hauch zuversichtlicher und sehe den Kurs - im Rahmen einer Kauf-Empfehlung - der Unicredit-Papiere perspektivisch bei 25,00 Euro (zuvor 22,80 Euro). Analyst Michael Christodoulou habe seine Gewinnschätzungen für die italienische Bank erhöht. Die Aktie zähle zu seinen "Top Picks" unter den von ihm beobachteten Eurozonen-Banken.Und: Auch die überwiegende Mehrheit der von Bloomberg befragten Analysten stehe dem Titel positiv gegenüber. Von 29 Experten würden 25 zum "Kauf" raten, nur einer würde derzeit "verkaufen". Drei Analysten stünden der Aktie "neutral" gegenüber. Das Zwölf-Monats-Konsens-Ziel von 25,68 Euro impliziere noch rund 36 Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Mutige greifen weiterhin zu, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link