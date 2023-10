Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (31.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" stellt für die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) das Kursziel von 26 Euro in Aussicht.UniCredit habe zuletzt mit starken Zahlen und einer erhöhten Prognose für positive Schlagzeilen gesorgt. Das habe die Aktie der italienischen Großbank auf Wochensicht um rund 4 Prozent steigen lassen. Wenig verwunderlich seien nun auch die Analysten auf den Plan getreten und hätten ihre Kursziel angepasst.Die US-Bank JP Morgan etwa habe das Kursziel für UniCredit nach den Zahlen von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analystin Delphine Lee habe in einer aktuellen Studie vor allem die starke Kapitalbeschaffung der italienischen Großbank gelobt. Sie halte zudem nun ein außerordentliches Aktienrückkaufprogramm für gut möglich. Für 2024 und 2025 habe sie ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie angehoben und insbesondere höhere Nettozinserträge als Grund genannt.Die UBS sei indes noch etwas optimistischer. Die Schweizer sähen den Kurs - im Rahmen einer Kaufempfehlung - perspektivisch nunmehr bei 40,50 Euro (zuvor: 38,70 Euro). Nach der Vorgabe hätte die Aktie noch rund 70 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau. Nicht nur, dass die Großbank die Erwartungen übertroffen habe, habe Analyst Ignacio Cerezo in einer frischen Studie geschrieben. Die italienische Bank biete eine "seltene Kombination aus fortwährender Ergebnisdynamik, Schutz vor einer Verschlechterung der Qualität der Vermögenswerte sowie aus starken Solvenz- und Kapitalrenditen". Zugleich sei die Bewertung der Aktie sowohl absolut betrachtet als auch innerhalb des Bankensektors attraktiv.Die Aktie, die eine laufende Empfehlung des "Aktionär" sei, bleibe aussichtsreich. Neben den guten fundamentalen Daten spreche auch der Chart für weiter steigende Kurse, da die Aktie jüngst den GD50 (22,32 Euro) habe überwinden können.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: