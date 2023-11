Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (21.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) weiterhin zu kaufen.Die Aktie der UniCredit schnaufe heute durch. Nach 90 Prozent Kursplus im laufenden Jahr sei das kein Beinbruch. Die Aussichten für die Papiere der italienischen Großbank seien indes unverändert gut. Davon seien auch die Experten der Berenberg Bank überzeugt.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für die Papiere der UniCredit von 31,00 Euro auf 34,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die italienische Bank schreite in die richtige Richtung, habe Analyst Michael Christodoulou in einer aktuellen Studie geschrieben. Sie sei gut aufgestellt, um die Profitabilität zu sichern und weiterhin Werte für die Aktionäre zu schaffen. Die Aktie sei attraktiv bewertet.Zwar liege die Berenberg Bank mit ihrem Zielkurs von 34,00 Euro knapp über dem Durchschnitt aller Analysten, die die Aktie covern würden. Diese würden der Aktie auf Sicht von zwölf Monaten ein Kursziel von 32,25 Euro zubilligen. Allerdings gebe es auch Experten, die noch optimistischer seien als die von Berenberg. Marco Nicolai von Jefferies habe beispielsweise mit 39,90 Euro das höchste Kursziel ausgegeben.Insgesamt würde nach wie vor keiner der 27 Analysten die UniCredit-Papiere derzeit verkaufen. Nur zwei würden für Halten plädieren, die restlichen 25 Experten würden noch immer zum Kauf raten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: