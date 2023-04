Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (12.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der UniCredit habe sich im Vergleich zu vielen anderen Branchentiteln sukzessive von den Turbulenzen der letzten Wochen an der Börse erholt. Das Geldhaus sei längst nicht mehr so schwach aufgestellt wie noch vor wenigen Jahren und wolle viel mehr die Aktionäre an den jüngsten Erfolgen beteiligen. Das gefalle scheinbar vielen Investoren.Um die Jahreswende 2016/2017 habe die UniCredit eine Kapitalerhöhung im Volumen mehrerer Milliarden gestemmt, denn faule Kredite hätten den Fortbestand der Bank bedroht. Anschließend sei eine harte Sanierung erfolgt. Das Ergebnis seitdem könne sich mehr als sehen lassen, die italienische Bank sei schon längst wieder hochprofitabel und habe das Jahr 2022 mit einer hohen Eigenkapitalquote von 16,7 Prozent abgeschlossen.Für das laufende Jahr rechne der Konsens damit, dass trotz eines weiteren Milliardengewinns die Quote auf 15,8 Prozent sinke. Denn das Management wolle die Aktionäre über üppige Ausschüttungen am Erfolg beteiligen. Geplant seien für das Geschäftsjahr 2022 5,25 Milliarden Euro für Aktienrückkäufe und Dividenden aufzuwenden.Die Aktie habe zuletzt den GD50 bei 18,09 Euro überspringen können und damit ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Für weitere Kursgewinne sollte aber das Handelsvolumen ansteigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: