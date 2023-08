Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (25.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Euronext Milan-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) die Lupe.Als vor wenigen Wochen bekannt geworden sei, dass die italienische Regierung eine Übergewinnsteuer für Banken plane, seien deren Kurse an der Börse abgeschmiert. Im Chart der UniCredit sei eine Delle zu sehen, die 50-Tage-Linie bei 21,61 Euro stehe heute im Fokus. Werde sie verteidigt, dürfte der Kurs wieder nach oben ziehen.Die UniCredit-Papiere seien der Highflyer unter den europäischen Bankaktien. Im laufenden Jahr seien bisher 62,6 Prozent Rendite eingefahren worden, der Branchenindex Euro-Stoxx-Banks habe immerhin 15,0 Prozent abgeworfen. Auf Sicht von drei Jahren hätten Anleger mit der UniCredit 162 Prozent erzielt, die Peers seien auf 76,4 Prozent gekommen. Berücksichtige man die Dividende, seien es sogar 196 Prozent bei der italienischen Bankaktie gewesen.Die Mailänder würden mittlerweile zu den gewinnstärksten Häusern in Europa gehören. Trotz Sondersteuer in Italien sollten wie geplant mindestens 6,5 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2023 an die Eigentümer fließen. Der prognostizierte Überschuss sei zuletzt mehrfach erhöht worden: Das Management traue sich nun zu, mindestens 7,25 Mrd. Euro nach Steuern erreichen zu können.Die hohe Profitabilität und die damit verbundenen Ausschüttungen würden auch den Großteil der Analysten überzeugen. Von 27 Experten, die die Aktie covern würden, würde derzeit niemand verkaufen. Stattdessen würden 25 immer noch zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 29,77 Euro auf Sicht von zwölf Monaten, was derzeit 38,4 Prozent Kurschance bedeuten würde.Gelingt es die 50-Tages-Linie bei 21,61 Euro zu verteidigen, käme der horizontale Widerstand bei 21,67 Euro als nächstes in Sicht. Dann würde einer Fortsetzung der Rally nichts mehr im Weg stehen.Mutige können nach dem Ausbruch kaufen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link