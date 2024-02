Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 39,90 Buy Jefferies Marco Nicolai 01.11.2023 39,80 Buy UBS Ignacio Cerezo 19.01.2024 34,40 Buy Goldman Sachs Chris Hallam 01.12.2023 34,00 Buy Berenberg Bank Michael Christodoulou 20.11.2023 33,50 Overweight Barclays Paola Sabbione 22.01.2024 32,00 Overweight JP Morgan Delphine Lee 29.01.2024 28,00 Kaufen RBI Aaron Alber 14.11.2023 27,90 Hold Deutsche Bank Giovanni Razzoli 25.01.2024

Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

26,835 EUR -1,14% (01.02.2024, 21:28)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

26,505 EUR -2,41% (01.02.2024, 17:44)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (02.02.2024/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 39,90 oder 27,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. wird am 5. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der UBS. Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für den Titel von 39,60 auf 39,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Den italienischen Banken drohe Gegenwind durch die zu erwartenden Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB), habe Analyst Ignacio Cerezo in einer am 19. Januar vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Strukturell bleibe Cerezo aber langfristig optimistischer ob der günstigen Bewertungen und bevorzuge weiterhin UniCredit und BPER Banca.Pessimistischer präsentiert sich hingegen die Deutsche Bank, die für den Titel von UniCredit das Kursziel in Höhe von 27,90 Euro genannt hat. Die Aktie wurde von "buy" auf "hold" abgestuft. Die Nettozinseinnahmen der italienischen Banken und auch die Profitabilität dürften in der ersten Jahreshälfte ihren Höhepunkt erreichen, habe Analyst Giovanni Razzoli in einer am 25. Januar vorliegenden Studie geschrieben. Denn in drei Monaten stehe eine Neubewertung der Kreditportfolios an. Die Dynamik der Ergebnisse je Aktie, welche die Aktienkurse im vergangenen Jahr angetrieben habe, lasse merklich nach.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Börsenplätze UniCredit-Aktie: