Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 33,50 Buy Goldman Sachs Chris Hallam 09.08.2023 31,00 Buy Berenberg Bank Michael Christodoulou 09.08.2023 31,00 Overweight Barclays Capital Paola Sabbione 27.07.2023 30,00 Overweight JP Morgan Delphine Lee 27.07.2023 27,50 Buy Jefferies Marco Nicolai 26.07.2023 25,80 Outperform Credit Suisse Jon Peace 27.07.2023 - Buy UBS Ignacio Cerezo 09.08.2023

Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

22,20 EUR +2,92% (09.08.2023, 15:05)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

22,175 EUR +4,21% (09.08.2023, 14:40)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (09.08.2023/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 33,50 oder 25,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 25. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 26. Juli berichtete, würden bei der italienischen Bank die Geschäfte dank der höheren Zinsen weiter rund laufen. Nach einem starken Ergebnis im 2. Quartal habe die HVB-Mutter ihre Prognose für das laufende Jahr erneut erhöht. Konzernchef Andrea Orcel rechne 2023 jetzt beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn mit mehr als 7,25 Milliarden Euro und damit 750 Millionen Euro mehr als noch im Mai.Im 2. Quartal habe der bereinigte Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zugelegt, wie der Konzern in Mailand mitgeteilt habe. Getrieben von einem stark gestiegenen Zinsüberschuss, hätten die Erträge um ein Viertel auf knapp 6 Milliarden Euro zugelegt. Mit dem Ergebnis übertraf die Bank die Erwartungen der Experten, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, traut Chris Hallam von Goldman Sachs dem Titel den höchsten Kurs zu: 33,50 Euro. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Die geplante Sondersteuer für "Übergewinne" italienischer Banken könnte die Gewinne der UniCredit im kommenden Jahr um rund 10 Prozent verringern, habe Chris Hallam in einer am Mittwoch, 9. August, vorliegenden Studie geschrieben.Das niedrigste Kursziel kommt dagegen von der Schweizer Bank Credit Suisse und beträgt 25,80 Euro. Die Einstufung wurde auf "outperform" belassen. Ein starker Zinsüberschuss und niedrigere Rückstellungen seien der italienischen Großbank zugutegekommen, habe Analyst Jon Peace in einer am 27. Juli vorliegenden Studie geschrieben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: