UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 31,50 Buy UBS Ignacio Cerezo 04.05.2023 29,75 Buy Goldman Sachs Chris Hallam 05.05.2023 28,00 Overweight J.P. Morgan Delphine Lee 09.05.2023 27,50 Buy Jefferies Benjie Creelan-Sandford 04.05.2023 27,00 Overweight Barclays Capital Paola Sabbione 04.05.2023 25,00 Buy Berenberg Bank Michael Christodoulou 05.05.2023 24,90 Buy Deutsche Bank Giovanni Razzoli 05.05.2023 24,80 Outperform Credit Suisse Pamela Zuluaga 04.05.2023 22,00 Kaufen RBI Aaron Alber 09.05.2023



Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

19,058 EUR +0,17% (23.05.2023, 17:50)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

19,082 EUR -0,10% (23.05.2023, 17:29)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (23.05.2023/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 31,50 oder 22,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 2. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. Mai würden höhere Zinsen die Geschäfte der italienischen Großbank weiter antreiben. Nach einem Rekordquartal habe die HVB-Mutter ihre Ziele für 2023 erhöht und wolle noch mehr Geld an ihre Aktionäre weitergeben. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn solle im laufenden Jahr auf mehr als 6,5 Milliarden Euro steigen. Die Bank habe zudem die Latte für andere Kennziffern wie Erträge und Rendite höher gelegt. Die Summe für Aktienrückkäufe und Dividenden solle sich jetzt auf mehr als 5,75 Milliarden Euro belaufen und damit 500 Millionen Euro mehr als bisher.Im ersten Quartal habe die Bank gut 2 Milliarden Euro und damit noch etwas mehr als im schon starken Schlussabschnitt des vergangenen Jahres verdient. Im ersten Quartal 2022 habe die UniCredit wegen immenser Belastungen aus dem Russland-Geschäft infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine lediglich 274 Millionen Euro verdient. Habe die Bank damals noch fast 1,3 Milliarden Euro für drohende Kreditausfälle zur Seite gelegt, seien es diesmal nur 93 Millionen Euro gewesen.Die Erträge hätten nun im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro zugelegt. Haupttreiber sei der Zinsertrag gewesen - also der Überschuss aus dem Geschäft mit Einlagen und Krediten. Dieser habe um 44 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro zugelegt. Die Kosten blieben hingegen stabil, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, billigt Ignacio Cerezo von der UBS dem Titel das höchste Kursziel von 31,50 Euro zu. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung auf "buy" belassen. Die italienische Großbank habe ein weiteres Mal ihre Stärke gezeigt, habe Analyst Ignacio Cerezo in einer am 4. Mai vorliegenden Studie nach den vorgelegten Quartalszahlen geschrieben. Das Zahlenwerk habe sämtliche seiner Zweifel aus dem Weg geräumt, dass die fortgesetzt überdurchschnittliche Entwicklung der UniCredit im Vergleich zu den europäischen Wettbewerbern nachlassen könnte.Für ein etwaiges Ansteigen der Risikokosten im Lichte der konjunkturellen Eintrübung sehe Aaron Alber von der Raiffeisen Bank International AG UniCredit sowie auch den gesamten europäischen Bankensektor dank einer soliden Kapitalisierung gut gerüstet. Der Abschwung dürfte allerdings weniger dramatisch ausfallen als noch vor ein paar Monaten befürchtet, weshalb sich - auch dank weiterhin robuster Arbeitsmärkte - die Zahlungsverzüge bzw. Kreditausfälle in Grenzen halten würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: