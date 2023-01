Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 21,00 Buy Jefferies Benjie Creelan-Sandford 20.01.2023 20,00 Overweight J.P. Morgan Delphine Lee 25.01.2023 19,50 Buy Goldman Sachs Chris Hallam 13.01.2023 18,50 Buy UBS Ignacio Cerezo 26.01.2023 17,20 Outperform Credit Suisse Pamela Zuluaga 23.01.2023 17,00 Buy Berenberg Bank Michael Christodoulou 12.01.2023 15,40 Buy Deutsche Bank Giovanni Razzoli 01.11.2022 14,00 Halten RBI Aaron Alber 07.11.2022 13,00 Equal-weight Barclays Capital Paola Sabbione 27.10.2022

Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

15,82 EUR +0,25% (27.01.2023, 08:48)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

15,736 EUR +2,78% (26.01.2023, 17:39)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Borsa Italiana-Symbol UniCredit-Aktie:

UCG



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (27.01.2023/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 21,00 oder 13,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. wird am 30. Januar die Zahlen zum 4. Quartal 2022 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat das Kursziel für den Titel vor Zahlen zum 4. Quartal 2022 von 16 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analystin Delphine Lee rechne in einer am 25. Januar vorliegenden Studie mit ermutigenden Trends bei den italienischen Großbanken. Das gelte sowohl für die Nettozinserträge als auch für die Qualität der verwalteten Anlagen. Noch wichtiger aber sei, dass die Geldhäuser die Ziele für die Ausschüttungen an die Aktionäre erfüllen dürften. Die Expertin habe für UniCredit die Gewinnschätzung je Aktie für das vergangenen Jahr gesenkt, sie aber deutlicher für das laufende Jahr erhöht.Eine der niedrigsten Kursprognosen für UniCredit kommt dagegen von der Privatbank Berenberg, die die Einstufung für die Aktie des Kredithauses nach Treffen mit den Investor-Relations-Team europäischer Banken auf "buy" mit einem Kursziel von 17,00 Euro belassen hat. Banken profitierten mittlerweile deutlich von den gestiegenen Zinsen, habe Analyst Michael Christodoulou in einer am 12. Januar vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Gleichwohl gingen die Kreditvolumina zwar zurück, die Kreditqualität bleibe aber gut. Zudem seien die Banken zuversichtlich, mit einem möglichen Anstieg der notleidenden Kredite in den kommenden Monaten gut umgehen zu können.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Börsenplätze UniCredit-Aktie: