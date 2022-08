Kursziel

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 19,00 Buy Goldman Sachs Chris Hallam 01.08.2022 16,00 Buy Jefferies Benjie Creelan-Sandford 27.07.2022 14,80 Outperform Credit Suisse Pamela Zuluaga 28.07.2022 14,60 Buy Deutsche Bank Giovanni Razzoli 28.07.2022 14,50 Buy Berenberg Bank Michael Christodoulou 29.07.2022 12,50 Neutral J.P. Morgan Delphine Lee 27.07.2022 12,20 Buy UBS Ignacio Cerezo 27.07.2022 11,90 Equal Weight Barclays Capital Paola Sabbione 28.07.2022 10,20 Halten RBI Aaron Alber 02.08.2022

UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (10.08.2022/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,00 oder 10,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 27. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2022 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Juli habe die italienische Großbank UniCredit nach einem überraschend hohen Gewinn im zweiten Quartal die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Der Konzern profitiere von den steigenden Zinsen in Europa. 2022 werde jetzt ein bereinigter Gewinn von rund vier Milliarden Euro erwartet, habe die Bank am 27. Juli in Mailand mitgeteilt. Bisher habe die Bank einen Überschuss von mehr als 3,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zudem sei das Ertragsziel angehoben worden. Bei der Prognose sei das Geschäft in Russland, wo die UniCredit stark vertreten sei, ausgeklammert. Die UniCredit fahre das Geschäft in dem Land, seit dessen Angriff auf die Ukraine zurück, habe dort aber zuletzt ganz gut verdient.Ohne den Gewinn in Russland habe der Überschuss im zweiten Quartal bei knapp 1,5 Milliarden Euro und damit zwei Drittel über dem Wert des Vorjahres gelegen. Inklusive des russischen Geschäfts zog der Überschuss um 89 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro an, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Jefferies. Das Analysehaus hat den Titel nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Bank habe einen doppelt so hohen Nettogewinn erzielt wie am Markt erwartet und zudem die harte Kernkapitalquote (CET1) deutlicher als erwartet gesteigert, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford am 27. Juli in einer ersten Reaktion. Zudem liege der angehobene Gewinnausblick, der um das Russland-Geschäft bereinigt sei, über der Konsensschätzung.Die niedrigste Kursprognose für UniCredit kommt dagegen von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) und liegt bei 10,20 Euro (gesenkt von 12,20 Euro). UniCredit habe im zweiten Quartal 2022 wie seine Mitbewerber von höheren Zinserträgen profitiert, welche dank eingeleiteter Normalisierung der Leitzinsen durch die EZB nun auch in der Eurozone Rückenwind erhalten würden. Damit würden - verzögert und abgeschwächt - nun auch die Währungshüter in der Eurozone auf die historisch hohen Inflationsraten reagieren. Mit dem Wegfall der Negativzinsen sollten sich die Nettozinsmargen in den kommenden Quartalen weiter verbessern.Infolge der eingeschränkten Visibilität hinsichtlich der weiteren konjunkturellen Entwicklung in Europa vor allem wegen der ungewissen Auswirkungen der Kriegsfolgen (z.B. mögliche Gasengpässe im Winter) nimmt Aaron Alber, Analyst der RBI, in einer Aktienanalyse vom 2. August seine Empfehlung für die Aktie von UniCredit von "Kauf" auf "Halten" zurück.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: