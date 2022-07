Kursziel

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 17,75 Buy Goldman Sachs Chris Hallam 20.07.2022 16,00 Buy Jefferies Benjie Creelan-Sandford 25.05.2022 15,40 Overweight Morgan Stanley Antonio Reale 12.07.2022 15,40 Buy UBS Jason Napier 09.06.2022 14,60 Buy Deutsche Bank Giovanni Razzoli 09.05.2022 13,50 Buy Berenberg Bank Michael Christodoulou 09.05.2022 13,40 Outperform Credit Suisse Pamela Zuluaga 25.07.2022 12,20 Kaufen RBI Aaron Alber 18.05.2022 12,00 Neutral J.P. Morgan Delphine Lee 07.07.2022 11,50 Equal-weight Barclays Capital Paola Sabbione 21.07.2022

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (26.07.2022/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,75 oder 11,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. wird am 27. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den Titel vor der Berichtssaison zum 2. Quartal von 18,50 auf 17,75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Analyst Chris Hallam habe in einer am 20. Juli vorliegenden Studie seine Schätzungen für die beiden italienischen Großbanken UniCredit und Intesa Sanpaolo aktualisiert. Er gehe von steigenden Risikokosten, aber auch höheren Zinsüberschüssen aus. Die Kernkapitalquoten dürften unter Druck geblieben sein. Im Fokus dürften auch künftige Aktienrückkäufe bleiben.Zurückhaltender ist die US-Bank J.P. Morgan, die für UniCredit das Kursziel von 12 Euro genannt und die Einstufung auf "neutral" belassen hat. Italienische Banken seien nach der Schuldenkrise des Landes weit gekommen mit der Sanierung ihrer Bilanzen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am 7. Juli vorliegenden Studie. Angesichts der geldpolitischen Wende mit strafferen Zügeln der Europäischen Zentralbank stehe die immer noch hohe Verschuldung des Landes aber wieder im Fokus. Und die Geldinstitute blieben verwundbar mit ihrem vergleichsweise hohen Russland-Engagement, großem Bestand italienischer Staatsanleihen, schwächerem Kreditwachstum und hoher Sensibilität gegenüber hohen Finanzierungskosten. Anleger dürften sich bei italienischen Banken zurückhalten, solange die Wirtschaftslage so unsicher sei, habe Lee erklärt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Börsenplätze UniCredit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:8,671 EUR +2,34% (25.07.2022, 22:26)