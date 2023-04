Russland verlängere allerdings lediglich die im März unilateral angekündigte Kürzung seiner Förderung um eine halbe Million Barrel pro Tag. Das deute darauf hin, dass das Treffen schlecht bis gar nicht vorbereitet gewesen sei und es im Vorfeld nicht möglich gewesen sei, eine einheitliche Linie zu finden. Man habe sozusagen eine "Koalition der Willigen" geschaffen, was zwar kurzfristig effektiv, aber für dem Zusammenhalt der OPEC-Staaten und seiner Partner eher abträglich sei.



Die dritte Besonderheit an der OPEC-Entscheidung sei die unverblümte Nicht-Rücksichtnahme auf den ehemaligen strategischen Partner USA. Die USA hätten bereits mehrfach Saudi-Arabien klar gemacht, dass sie an höheren Ölpreise kein Interesse hätten, Präsident Joe Biden habe im August sogar dem umstrittenen Kronprinz Mohammad bin Salman die Aufwartung gemacht. Aber dieser habe sich davon offensichtlich nicht beeindrucken lassen, was bereits klar wurde, als Saudi-Arabien im Oktober 2022 eine Förderquotenkürzung der OPEC und der Partnerländer um 2 Millionen Barrel/Tag durchgesetzt habe.



Angesichts der brüsken Ignoranz der US-Interessen könne es Saudi-Arabien allerdings auch nicht verwundert haben, dass Biden seinerseits die Wiederauffüllung der im letzten Jahr angezapften strategischen Ölreserve über mehrere Jahre strecken möchte. Die ölexportierenden Länder dürften gehofft haben, dass die USA hier schneller agieren würden und auf diese Weise der Ölmarkt gestützt würde.



Was bedeute die Förderquotenkürzung nunmehr für die Weltwirtschaft? Zunächst sei festzuhalten, dass die Förderquotenkürzung nicht der tatsächlichen Produktionskürzung entspreche. Denn viele Länder würden schon seit geraumer Zeit die angestrebten Quoten unterschreiten. Ein gutes Beispiel sei Kasachstan. Das Land habe angekündigt, seine Förderquote um 78.000 Barrel pro Tag zu kürzen.



Ganz zufällig habe das Land im Februar seine Förderquote um genau diese 78.000 Barrel pro Tag verfehlt. D.h. demnächst könne Kasachstan berichten, dass man sich genau an die Förderquote halte, ohne dass sich die Produktion dadurch ändern müsse. Von der angekündigten Förderquotenkürzung der "Koalition der Willigen" bleibe aber voraussichtlich immer noch eine tatsächliche Produktionskürzung von 0,9 Millionen Barrel pro Tag übrig. Der Preiseffekt könne also durchaus nachhaltig sein.



Die relativ flache Ölterminkurve, die seit Beginn des Jahres am kurzen Ende nur leicht in Backwardation liege, sei ein Hinweis darauf, dass der Markt nicht an Ölknappheit leide. Mit den Turbulenzen an den Bankenmärkten habe die OPEC die Risiken für die Weltwirtschaft hochgestuft. Insofern sei die Begründung für die Kürzung, man wolle präventiv handeln, keine abwegige Argumentation. Allerdings erhöhe die OPEC mit ihrer Entscheidung ihrerseits ebenfalls die Konjunkturgefahren. Das liege weniger daran, dass Unternehmen die höheren Ölpreise nicht mehr tragen könnten - im Durchschnitt des vergangenen Jahres habe der Brent-Ölpreis bei etwa 95 US-Dollar pro Barrel und damit deutlich höher als die derzeitigen 85 US-Dollar pro Barrel gelegen.



Vielmehr habe dies mit dem Effekt auf die Inflation und die Geldpolitik zu tun. Derzeit würden die Inflationsraten in den meisten Ländern, angetrieben von den Energiepreisen, deutlich nach unten gehen. Würden nunmehr die Ölpreise wieder steigen, komme diese Entwicklung ins Stocken und die Notenbanken könnten sich genötigt sehen, mehr Zinsschritte zu unternehmen, als sie angesichts der gestiegenen Wachstumsrisiken eigentlich vorgehabt hätten. Es könnte dann doch noch zu einer Rezession kommen.



Daran habe die OPEC auch kein Interesse, da dies mit einer niedrigeren Ölnachfrage und fallenden Preisen einherginge. Natürlich könnte die Organisation in einer derartigen Situation dann wieder mit Kürzungen gegensteuern und die Welt erneut überraschen. Aber angesichts der Tatsache, wie unrund die letzte Quotenkürzung verlaufen sei, stiege die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegenwehr der OPEC ausfiele und die Preise dann nur schwer zu stabilisieren wären. Preise von 50 US-Dollar pro Barrel Brent wären möglich, kein Aprilscherz. (Ausgabe vom 05.04.2023) (06.04.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die OPEC hat in einer etwas unkoordinierten Weise die Förderquoten gesenkt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Es könnte darauf hinweisen, dass sich die Organisation beim nächsten Nachfrageeinbruch umso schwerer tun werde, effektive Entscheidungen zu treffen.Vielleicht hätten einige Beobachter einen verspäteten Aprilscherz für möglich gehalten, aber Saudi-Arabien habe keinen Zweifel daran gelassen, dass die beschlossenen Förderquotenkürzungen ernst gemeint gewesen seien. Insgesamt gehe es um die "freiwillige" Reduzierung der Ölförderquoten um über eine Million Barrel pro Tag, was mehr als einem Prozent der weltweiten Förderung entspreche, ein in diesem Markt erheblicher Wert. Mit der Bekanntgabe dieses Schritts seien die Ölpreise zeitweise um 8 nach oben gesprungen und lägen derzeit bei 84 US-Dollar pro Barrel, rund 5% höher als vor der Ankündigung. Viele Analysten hätten sich beeilt, ihre Ölprognose nach oben anzupassen.Die Förderkürzung sei aus mehreren Gründen ungewöhnlich. Erstens gebe es üblicherweise im Vorfeld derartiger Entscheidungen Andeutungen, dass die Förderung gekürzt werden könnte, um bereits mit Worten die Märkte zu Preisanstiegen zu veranlassen. Das sei dieses Mal anders gewesen. Zwar sei bekannt gewesen, dass das alle zwei Monate tagende JMMC der OPEC (Joint Ministerial Monitoring Committee, das üblicherweise einer Entscheidung über die Änderung der Fördermengen vorgeschaltet sei) Anfang April zusammenkommen würde.Möglicherweise hänge diese überraschende Ankündigung mit dem zweiten ungewöhnlichen Umstand zusammen, der mit dem Stichwort "freiwillig" im Zusammenhang stehe. Anders als bei früheren Beschlüssen würden nicht alle Länder einen Beitrag zu den Kürzungen leisten. Die meisten seien OPEC-Länder (Saudi-Arabien, Irak, UAE, Kuwait, Algerien, Oman und Gabun), während von den OPEC-Partnern nur Russland und Kasachstan das Abkommen aktiv unterstützen würden.