Zwar hätten sich die Preise der wichtigsten Finanzanlagen in den letzten Wochen kaum verändert, doch sei der starke Rückgang der Rohstoffpreise, insbesondere des Ölpreises, bemerkenswert. La Française AM glaube, dass die schwache chinesische Nachfrage, die steigende US-Produktion und die zunehmende russische Ölproduktion trotz der OPEC+-Kürzungen die Hauptgründe für die niedrigen Ölpreise seien; die allgemeine Schwäche der Rohstoffe sei jedoch auch ein Zeichen für eine nachlassende Konjunktur. Die relative Schwäche des produzierenden Gewerbes bestätige dieses Szenario. Für das Wachstum der importierenden Volkswirtschaften, nicht zuletzt in Europa, seien diese Rückgänge auf jeden Fall eine gute Nachricht, und sie seien ebenso positive Indikatoren für die künftige Entwicklung der Inflation.



Inflation und Bankenkrise: anhaltende Herausforderungen für Volkswirtschaften



Die im April veröffentlichten Inflationszahlen hätten kaum neue Informationen für Europa und die USA gebracht. Während die Inflation infolge sehr negativer Basiseffekte bei der Energiekomponente deutlich zurückgehe, sei die Kerninflation in Europa kaum gesunken und bleibe auch bei den Dienstleistungen in den USA sehr hoch. Der Ausblick von La Française AM sei derzeit derselbe wie in den Vormonaten. In den Vereinigten Staaten sei die Situation eindeutiger. Mit Ausnahme der Immobilienkomponente verlangsame sich die Kerninflation und sei nicht mehr allzu weit von den Zielen der FED entfernt. In Europa bleibe die Kerninflation jedoch insgesamt problematischer. Der Lohndruck in Europa sei sehr real, wie die Lohnverhandlungen im öffentlichen Dienst in Deutschland zeigen würden, bei denen zwei Jahre lang Lohnerhöhungen in Höhe von 5% pro Jahr ausgehandelt worden seien.



Schließlich sei die Bankenkrise immer noch nicht ausgestanden, auch wenn Beobachter bei jeder neuen Insolvenz behaupten würden, das Schlimmste sei überstanden. First Republic (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) sei die letzte Bank gewesen, die unter Druck des Marktes geraten sei und schließlich von einer der größeren Banken habe gerettet werden müssen. Derzeit sehe es so aus, als ob PacWest (ISIN: US6952631033, WKN: A0Q16R, Ticker-Symbol: F8B, NASDAQ-Symbol: PACW) in den nächsten Tagen ein ähnliches Schicksal bevorstehe. Im Allgemeinen halte der Druck auf die Aktienkurse der US-Regionalbanken an. Bleibe alles beim Alten, ist ein Ausweg aus dieser Situation kaum vorstellbar, da jede neue Lösung zwar die Einleger und die Inhaber vorrangiger Schuldtitel schütze, aber den Aktienwert auf 0 setze.



Selbst bei anhaltendem Wirtschaftswachstum heiße das nicht zwangsläufig, dass für Finanzanlagen alles gut laufe. La Française AM halte allgemein eine sehr konservative Ausrichtung bei, die auf den gleichen Erwartungen beruhe. Da wir uns am Ende des Zyklus befinden würden, seien die finanziellen Rahmenbedingungen restriktiv und die Zentralbanken würden angesichts der anhaltend hohen Inflation nicht mehr so großzügig sein wie bisher. All dies wirke sich negativ auf die Kreditvergabe aus (siehe Bank Lending Survey der EZB) und erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass in den kommenden Monaten Schocks bevorstünden.



Ausblick Mai



Auch wenn das Wachstum weiterhin robust bleibe, würden La Française AM die mittelfristigen Risiken nach wie vor erheblich erscheinen. La Française AM sehe ein großes Risiko für die Gewinnmargen und die Kreditklemme sei immer noch in vollem Gange. Wir würden uns am Ende des Konjunkturzyklus befinden, die Gefahr eines Finanzcrashs sei immer noch vorhanden, und die Folgen der Bankenkrise seien immer noch unklar. Aus all diesen Gründen halte La Française AM an der sehr vorsichtigen Einschätzung fest. (12.05.2023/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Macht es wirklich Sinn, diesen Monat einen Newsletter zu schreiben? Die Aktienmärkte haben sich im Monatsverlauf nicht verändert, gleiches gilt für die wichtigsten Anleihenindices, obwohl die Volatilität weiterhin hoch ist, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Von den Finanzanlagen einmal abgesehen, schienen alle Unsicherheiten und Risiken, mit denen wir konfrontiert seien, unverändert (zu bleiben). Wie werde sich die aktuelle Bankenkrise auf die Kreditvergabe auswirken? Welches Ausmaß werde die makroökonomische Abkühlung haben, die durch die von den Zentralbanken eingeleitete straffe Geldpolitik verursacht werde? Seien die Rezessionsbefürchtungen wirklich realistisch, wenn man bedenke, dass die Wachstumsprognosen in den letzten drei Monaten deutlich nach oben korrigiert worden seien?In den letzten dreißig Tagen habe La Française AM jedoch etwas mehr Klarheit über die Trends der kommenden Monate gewonnen und könne einige der oben gestellten Fragen beantworten.Die makroökonomischen Befürchtungen würden sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern abnehmen: Der weltweite Einkaufsmanagerindex liege bei 53,4 und nahezu in keiner Region unter 50. Die Dienstleistungsbranchen würden das Wachstum dank der anhaltend starken Nachfrage antreiben, insbesondere der Tourismus. Grund für diese gute Entwicklung seien die überschüssigen Ersparnisse aus den massiven Konjunkturpaketen der letzten Jahre, trotz der negativen Reallohninflation in den meisten entwickelten Regionen.