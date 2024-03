Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die ungarische Konjunktur hat im vierten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal stagniert (0,0% qoq sb; +0,5% yoy sb), so dien Analysten der DekaBank.Perspektiven: Ungarn bleibe eines der wenigen EU-Länder, die ihre Abhängigkeit von Energieträgern aus Russland beibehalten hätten. Jenseits von Eventrisiken müsse die Erdgasversorgung ab 2025 voraussichtlich neu ausgerichtet werden, denn der Erdgas-Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine laufe Ende 2024 aus und dürfte in der aktuellen geopolitischen Situation kaum verlängert werden.Länderrisiko: Die Verschlechterung der makroökonomischen Rahmenbedingungen habe Anfang 2023 zu einer Herabstufung der Bonitätseinschätzung Ungarns geführt. Standard & Poor‘s habe das Rating um eine Stufe auf BBB-, die unterste Stufe des Investment Grades, gesenkt; Fitch habe den Ausblick auf das "BBB"-Rating auf "negativ" gesetzt. Während sich die Leistungsbilanz nach der Energiekrise 2022/2023 bereits wieder verbessert habe, bleibe das Budgetdefizit weiterhin hoch und belaste die Bonität des Landes. Ein weiteres zentrales Thema seien die Beziehungen zu der EU und die Zuteilung der EU-Mittel. Ungarn habe im Dezember 2023 einen Teilerfolg verbuchen können, als die EU-Kommission nach der Erfüllung der Meilensteine zur Justizreform 10,2 Mrd. Euro an Kohäsionsfonds freigegeben habe. Doch damit seien die Rechtsstaatlichkeits- und Korruptionsbedenken nicht ausgeräumt und der Großteil des "27-Meilensteine"-Plans für die notwendigen Verbesserungen des institutionellen Umfelds würden offen bleiben. Deshalb würden 12 Mrd. an weiterer Förderung eingefroren und der Zeitplan für ihre Freigabe ungewiss bleiben. Die Blockadehaltung Orbans bei vielen wichtigen EU-Entscheidungen habe zuletzt immer wieder die ultimative Waffe der EU auf die Agenda gebracht, nämlich die Suspendierung der Mitgliedschaft aufgrund von Verletzungen der Grundwerte der EU nach Artikel 7 des EU-Vertrages. Nachdem die wichtigen Hürden wie das Ukraine-Paket und die NATO-Mitgliedschaft Schwedens als Konfliktpunkte ausgeräumt seien, dürfte der Konflikt zwischen Ungarn und der EU vorerst etwas in den Hintergrund treten. Sollte Ungarn der Zugang zu EU-Mitteln im Risikoszenario dauerhaft verwehrt bleiben, dürfte sich die Bonitätseinschätzung weiter verschlechtern. (Emerging Markets Trends vom 12.03.2024) (12.03.2024/ac/a/m)