Linz (www.aktiencheck.de) - Ungarn befindet sich aktuell in einer schweren Wirtschaftskrise, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die durchschnittliche Inflationsrate liege über 20% und sei damit etwa doppelt so hoch wie im Euro-Raum. In dieser Situation könnte der Regierungschef Viktor Orban die EU-Gelder in Höhe von 13 Milliarden Euro mehr als gut gebrauchen. Doch das Geld sei vorerst eingefroren. Orban habe bis 19. November Zeit gehabt, den Rechtsstaat so weit wiederherzustellen, dass eine missbrauchsfreie und widmungsgemäße Verwendung der EU-Mittel gewährleistet sei. Laut einer Überprüfung der Kommission sei diese Auflage nicht oder nicht ausreichend erfüllt.



Für Orban gehe es dabei um zwei wichtige Geldquellen. Zum einen habe die Kommission im September 7,5 Milliarden Euro eingefroren, welche Ungarn aus dem EU-Budget zustünden. Aus dem Corona-Wiederaufbaufonds stünden Ungarn weitere 5,8 Milliarden Euro zu. Die Auszahlung dieser Gelder sei - wie bereits oben erwähnt - an die Erreichung von Meilensteinen gebunden. Die Coronahilfen wolle die Kommission zwar freigeben, damit sie nicht mit Jahresende verfallen würden. Jedoch ausbezahlt werde erst, sobald Ungarn die geforderten Auflagen hinsichtlich rechtstaatlicher Standards erfülle. In diesem Umfeld sei es nicht unwahrscheinlich, dass EUR/HUF (Ungarischer Forint) wieder auf die letzten Höchststände Richtung 415 zusteuere. (01.12.2022/ac/a/m)





