Ungarn bleibe eines der wenigen EU-Länder, die seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine nur wenig Diversifizierungsbemühungen in Bezug auf die Abhängigkeit von Energieträgern aus Russland unternommen hätten, und wäre somit von einem plötzlichen Energielieferstopp aus Russland überproportional stark betroffen. Auch jenseits von Eventrisiken müsse die Erdgasversorgung ab 2025 voraussichtlich neu ausgerichtet werden, denn der Erdgas-Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine laufe Ende 2024 aus und dürfte in der aktuellen geopolitischen Situation kaum verlängert werden.



Die Verschlechterung der makroökonomischen Rahmenbedingungen habe Anfang 2023 zu einer Abstufung der Bonitätseinschätzung Ungarns geführt. Standard & Poor's habe das Rating um eine Stufe auf BBB-, die unterste Stufe des Investment Grades, gesenkt; Fitch habe den Ausblick auf das "BBB"-Rating auf "negativ" gesetzt. Für die Freigabe der 2022 aufgrund von Rechtsstaatlichkeits- und Korruptionsbedenken eingefrorenen EU-Mittel arbeite die ungarische Regierung an dem "27 Meilensteine"-Plan. Einen Teilerfolg in Bezug auf vier Meilensteine zur Justizreform habe das Land im Dezember 2023 verbuchen können, als die EU Kommission 10,2 Mrd. Euro an Kohäsionsfonds freigegeben habe. Angesichts des hohen Budgetdefizits - 2023 mit erwarteten 5,8% des BIP etwa doppelt so hoch wie geplant - würden die EU-Mittel eine wichtige Rolle spielen. Etwa 12 Mrd. an weiterer Förderung bleibe allerdings eingefroren. Der Zeitplan für die weitere Mittelfreigabe sei angesichts der weiter bestehenden Rechtsstaatlichkeitsbedenken ungewiss.



Die Blockadehaltung Orbans bei dem EU-Gipfel im Dezember habe erneut die ultimative Waffe der EU auf die Agenda gebracht, nämlich die Suspendierung der Mitgliedschaft aufgrund von Verletzungen der Grundwerte der EU nach Artikel 7 des EU-Vertrages. In den Jahren zuvor habe sich Ungarn bei einem solchen Verfahren recht sicher wähnen können, denn eine mögliche Suspendierung Ungarns wäre voraussichtlich an dem Veto der PiS-Regierung Polens gescheitert. Nach dem Sieg der Opposition in Polen gehe der wichtige Verbündete verloren und ein mögliches Verfahren nach Artikel 7 hätte somit eine deutlich bessere Erfolgschance. Damit könne es seitens der EU glaubwürdiger als Drohung verwendet werden. Ungarns Ministerpräsident Orban habe sich in der Vergangenheit gegenüber der EU letztlich immer pragmatisch gezeigt und die Analysten würden davon ausgehen, dass er auch 2024 vor einem offenen Bruch mit der EU zurückschrecke. Sollte Ungarn der Zugang zu EU-Mitteln im Risikoszenario dauerhaft verwehrt bleiben, dürfte sich die Bonitätseinschätzung weiter verschlechtern. (Ausgabe vom 12.01.2024) (15.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die ungarische Konjunktur hat im dritten Quartal die Rezession beendet: Zwar lag das reale BIP noch 0,3% (sa) unter dem Vorjahresniveau, doch auf Quartalsbasis konnte die Konjunktur dank der Belebung des Konsums und des positiven Außenbeitrags ein Plus von 0,9% aufweisen, so die Analysten der DekaBank.Die Entwicklung der Investitionen sei allerdings negativ geblieben. Die Belebung im Bereich des Konsums werde durch den massiven Rückgang der Inflation unterstützt: Von ihrem Höhepunkt bei 25,7% im Januar 2023 sei die Teuerungsrate im Dezember auf 5,5% yoy gesunken. Die Verbraucherpreisdynamik normalisiere sich zunehmend auch im Bereich der Kerninflation, auch wenn hier die höheren Raten bei den Dienstleistungen Grund für geldpolitische Wachsamkeit geben würden. In der Kombination mit der Teilfreigabe der EU-Mittel im Dezember, die zu einer Forint-Stärke geführt habe, gebe die Desinflation der ungarischen Zentralbank einen Spielraum für eine deutliche geldpolitische Lockerung in diesem Jahr. Die Analysten der DekaBank erwarten kumuliert rund 450 Basispunkte an Leitzinssenkungen vom aktuellen Niveau von 10,75% mit Schwerpunkt in der ersten Jahreshälfte.