Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Rohstoffmärkten zeigte sich zuletzt eine uneinheitliche Preisentwicklung, so die Analysten der DekaBank.



Während Edel- und Industriemetallpreise in der Tendenz nachgegeben hätten, hätten sich einige Energie- und Agrarrohstoffe verteuert. Diese Heterogenität sei auch Ausdruck von fehlenden klaren Impulsen für einen bestimmten Preistrend. Die Unsicherheit über den weiteren Fortgang der geldpolitischen Straffung und die zu erwartenden konjunkturellen Bremswirkungen sei wieder größer geworden. Diese Thematik habe auf die Metallpreise gedrückt. Besondere Aufmerksamkeit habe die Nachricht über chinesische Exportbeschränkungen wichtiger Rohstoffe zur Chipherstellung ab August erlangt. Aus dem Energiebereich habe der kräftige Anstieg des europäischen Gaspreises hervorgestochen. Als Alarmsignal sei dies jedoch nicht zu werten: Der Füllstand der europäischen und deutschen Gasspeicher sei im Vergleich zum üblichen Saisonstand überdurchschnittlich hoch und die Vorräte würden weiter aufgefüllt. Mit Blick nach vorne sei es schwer, überzeugende Argumente für einen eindeutigen, starken Preistrend an den Rohstoffmärkten in die eine oder andere Richtung zu finden. Die Konjunkturdynamik sei eher schwach, der Ausblick auf Inflation und Geldpolitik bleibe mit nennenswerter Unsicherheit behaftet. Aber auch angebotsseitig seien kaum auffällige Trends auszumachen. Zugleich bedeute dies - und das sei für die Konjunktur und die Geldpolitik eine gute Nachricht - dass ein erneuter kräftiger, rohstoffpreisbedingter Inflationsschub ebenfalls nicht abzusehen sei.



Perspektiven: Das nachlassende Wachstum, die hohe Inflation und die geldpolitische Straffung würden dominierende Themen bleiben. In den USA und in Europa werde mit einer wirtschaftlichen Schwächephase gerechnet. Aber auch das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit nur moderat bleiben. Das neue globale Gleichgewicht werde längerfristig geprägt sein von stärkeren regionalen Produktionsmustern und einer dauerhaften wirtschaftlichen Abkopplung Russlands vom Westen. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im kommenden Jahr durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren und die geopolitische Risikoprämie könnte wohl für eine längere Zeit erhöht bleiben. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Volkswirtschaft Rohstoffe Juli 2023) (10.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



